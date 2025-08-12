健康網》黑白木耳低卡又護腸 入秋吃「它」保養呼吸道

營養師林俐岑說，黑白木耳低卡、低脂，富含膳食纖維及多醣體，有助維持腸道、免疫健康。尤其白木耳有助潤肺，立秋後非常適合吃，可保養呼吸道。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕黑木耳與白木耳是餐桌上常見食材，料理多樣化，炒菜、涼拌、煮甜湯各有吃法，也是許多人喜歡的食物之一。營養師林俐岑表示，黑白木耳均屬蔬菜類，不僅低卡低脂，也都含有豐富膳食纖維及多醣體，有助維持腸道及免疫健康。從中醫角度來說，白木耳也有助於潤肺，在秋燥節氣適合吃白木耳保養呼吸道，對於調節免疫力也有助益。

營養師林俐岑於臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，每每提到菇類對人體健康的益處，非常推薦日常可將黑白木耳當作保健食材。黑白木耳除均屬真菌類，在6大類食物中，也都屬於蔬菜類。兩者的共通點是低脂、低卡、富含多醣體、膳食纖維，有助維持腸道及免疫力，因此很適合作為日常養生飲食調理，也建議輪替食用。

至於黑白木耳哪個好、營養價值有何不同？林俐岑表示，黑白木耳雖均屬同類，但在營養成分與健康效益方面各有千秋，營養價值不同之處，整理說明如下：

●新鮮黑木耳：同樣具高纖特性，以非水溶性纖維居多，可促進腸道蠕動、預防便秘。此外，因富含鉀、鐵質，也是素食者補鐵的來源；且黑木耳不僅有「血管清道夫」之稱，更有「食品界阿斯匹靈」的美譽，對於循環健康很有幫助。提醒體質較寒者食用時，可以搭配一些溫補的食材，如紅棗、枸杞、老薑等，平衡寒性。

營養師林俐岑指出，黑木耳以非水溶性纖維居多，可促進腸道蠕動、預防便秘。此外，因富含鉀、鐵質，也是素食者補鐵的來源。（資料照）

●新鮮白木耳：具高纖，但以水溶性纖維居多，所以在久煮過程中，會產生較多黏稠物質。這些黏稠物質不是膠原蛋白，而是水溶性纖維，具有保水特性，能夠幫助潤腸，減少糞便乾燥難以排解的困境。另，以中醫角度來說，白木耳也有助於潤肺，在秋燥節氣裡，非常適合吃白木耳幫助保養呼吸道，對於調節免疫力也有助益。

林俐岑強調，黑白木耳的營養價值都很高，建議可以平時輪替食用，以期達到最佳的健康效益。

