自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》黑白木耳低卡又護腸 入秋吃「它」保養呼吸道

2025/08/12 06:28

營養師林俐岑說，黑白木耳低卡、低脂，富含膳食纖維及多醣體，有助維持腸道、免疫健康。尤其白木耳有助潤肺，立秋後非常適合吃，可保養呼吸道。（資料照）

營養師林俐岑說，黑白木耳低卡、低脂，富含膳食纖維及多醣體，有助維持腸道、免疫健康。尤其白木耳有助潤肺，立秋後非常適合吃，可保養呼吸道。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黑木耳與白木耳是餐桌上常見食材，料理多樣化，炒菜、涼拌、煮甜湯各有吃法，也是許多人喜歡的食物之一。營養師林俐岑表示，黑白木耳均屬蔬菜類，不僅低卡低脂，也都含有豐富膳食纖維及多醣體，有助維持腸道及免疫健康。從中醫角度來說，白木耳也有助於潤肺，在秋燥節氣適合吃白木耳保養呼吸道，對於調節免疫力也有助益。 

營養師林俐岑於臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，每每提到菇類對人體健康的益處，非常推薦日常可將黑白木耳當作保健食材。黑白木耳除均屬真菌類，在6大類食物中，也都屬於蔬菜類。兩者的共通點是低脂、低卡、富含多醣體、膳食纖維，有助維持腸道及免疫力，因此很適合作為日常養生飲食調理，也建議輪替食用。

至於黑白木耳哪個好、營養價值有何不同？林俐岑表示，黑白木耳雖均屬同類，但在營養成分與健康效益方面各有千秋，營養價值不同之處，整理說明如下：

新鮮黑木耳：同樣具高纖特性，以非水溶性纖維居多，可促進腸道蠕動、預防便秘。此外，因富含鉀、鐵質，也是素食者補鐵的來源；且黑木耳不僅有「血管清道夫」之稱，更有「食品界阿斯匹靈」的美譽，對於循環健康很有幫助。提醒體質較寒者食用時，可以搭配一些溫補的食材，如紅棗、枸杞、老薑等，平衡寒性。

營養師林俐岑指出，黑木耳以非水溶性纖維居多，可促進腸道蠕動、預防便秘。此外，因富含鉀、鐵質，也是素食者補鐵的來源。（資料照）

營養師林俐岑指出，黑木耳以非水溶性纖維居多，可促進腸道蠕動、預防便秘。此外，因富含鉀、鐵質，也是素食者補鐵的來源。（資料照）

新鮮白木耳：具高纖，但以水溶性纖維居多，所以在久煮過程中，會產生較多黏稠物質。這些黏稠物質不是膠原蛋白，而是水溶性纖維，具有保水特性，能夠幫助潤腸，減少糞便乾燥難以排解的困境。另，以中醫角度來說，白木耳也有助於潤肺，在秋燥節氣裡，非常適合吃白木耳幫助保養呼吸道，對於調節免疫力也有助益。

林俐岑強調，黑白木耳的營養價值都很高，建議可以平時輪替食用，以期達到最佳的健康效益。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中