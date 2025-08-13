健康網》每天排便≠腸道順暢 醫揭5原因、正確用藥關鍵

西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，久坐少動、水喝太少、壓力大、荷爾蒙變化、服用某些藥物者都容易有便秘的困擾；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否每天都有排便，可是總覺得費力、腹脹？西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，天天排便並不等於腸道順暢，過程辛苦或排不乾淨，都是便秘找上門的表現，尤其久坐少動、水喝太少、壓力大、更年期、服用某些藥物者，更容易有此困擾。若想透過藥物改善，常見的有膨脹性瀉劑、滲透性瀉劑、刺激性瀉劑，不過，使用刺激性瀉劑時，需留意依賴性，短期用可以，不建議長期使用。

女性受荷爾蒙影響 便秘機率高

邱筱宸於臉書專頁發文分享，便秘原因除了常聽到的蔬果吃太少外，其實背後可能還包括以下5點：

●久坐、缺乏運動：腸道也是肌肉，你不動，它就懶得動。

●水喝太少：便便沒水分，自然難排出來。

●長期壓力與憋便習慣：腸道與大腦連結密切，壓力大或經常性「忍著」，腸道會學會「不動如山」。

●荷爾蒙變化：女性在月經前、懷孕、甚至更年期，腸道蠕動會變慢。女性荷爾蒙變化可影響腸道蠕動速度，這是女性便秘率較高的原因之一。

●藥物影響：像是某些止痛藥、鐵劑、鈣片等，都可能讓腸道變得遲鈍。

3瀉劑藥性依賴性一次看

有些人便秘想靠通便藥物來緩解，但又怕會有賴藥性。邱筱宸表示，通便藥物依照作用原理，還分成好幾類，並不是每一種都會有依賴性，她列出以下3類供民眾參考：

●膨脹性瀉劑：如洋車前子等。讓糞便吸水膨脹好排出，幾乎無依賴性，可長期安全使用，但是要搭配足夠水分，見效較慢，通常需連續數日才有作用。

●滲透性瀉劑：如Lactulose、氧化鎂。將水分拉進腸腔而軟化糞便，依賴性低，但過量可能導致電解質不平衡，腎功能不好的人氧化鎂要慎用。

●刺激性瀉劑：如番瀉葉Senna、Bisacodyl等。直接刺激腸壁神經促進蠕動，效果迅速，但有依賴性，持續使用，會產生依賴與耐受性，導致腸蠕動逐漸減弱。她提醒，有些標榜幫助排便的健康食品，其實可能含有此類刺激性瀉劑成分。短期用可以，但不適合長期持續使用，購買前一定要看清楚成分表，有疑慮最好先諮詢醫師或藥師。

吃對多動補好菌 跟便秘說BYE

邱筱宸說，與其經常仰賴軟便劑，不如回到根本，從生活中調理，才能有效改善便秘：

●吃夠纖維、喝足水：水溶性+非水溶性纖維搭配吃，像奇異果、秋葵、燕麥、紅蘿蔔、糙米飯都很適合。她提醒，最好採循序漸進的方式攝取，慢慢增量，讓身體逐漸適應，以免引發脹氣等症狀；另外，每天水量建議至少攝取2000毫升，纖維沒有水，就像船沒有河流，發揮不了作用。

西園醫院婦產科醫師邱筱宸建議，想預防便秘可以攝取水溶性+非水溶性纖維食物，像奇異果、燕麥、糙米飯都很適合；示意圖。（圖取自freepik）

●多動，腸道才會動：規律運動如快走、瑜珈、跳舞等，都能幫助改善便秘。

●補充合適的益生菌：國外研究指出，含有Bifidobacterium或Lactobacillus的益生菌，對某些人可能有助於排便順暢。她分享，很常有孕媽咪會問：「應該挑什麼廠牌？」她建議，因為每個人體質和腸內菌相都不同，很難一種就適用所有人，因此可以先嘗試某一種數週，如果沒有效果，就考慮換別種選擇試試，不需要選擇特別貴的，因為是否適合還是看體質。

邱筱宸強調，便秘反映的是生活型態、腸道環境、甚至情緒壓力的總和結果。想讓腸道更順，靠的是每天怎麼吃、怎麼動、怎麼照顧自己，讓排便變得輕鬆。

