健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

食用低熱量、輕食料理正夯 購買後儘快食用

2025/08/11 11:24

食用低熱量、輕食料理正夯，購買後儘快食用。圖為稽查畫面。（苗縣府提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近年來健身、減脂風氣盛行，除了健身房林立，不少餐飲業者也推出低熱量輕食料理，受到不少消費者喜愛。由於天氣炎熱，苗栗縣府衛生局執行專案抽檢縣內輕食料理業者，針對從業人員衛生習慣、製作環境清潔、食材來源溯源，以及

大腸桿菌、沙門氏菌等等，抽檢業者皆通過，衛生局也提醒，生熟食分開、低溫保存要確實執行。

苗縣府衛生局提醒，輕食多採用生食蔬菜或低溫烹調食材，製作與保存過程須謹慎；消費者購買後儘快食用，避免長時間置於室溫，以降低細菌滋生及食品中毒風險。

苗縣府衛生局表示，專案重點特別著重在生熟食用具分區、餐具潔淨度與破損汰換，以及醬料與容器的衛生狀況；另外，衛生局抽驗的輕食料理檢驗項目包括大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7、沙門氏菌及單核細胞增生李斯特菌，檢驗結果均符合衛生標準。

