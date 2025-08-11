自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

跨時代超時空睿智共遊系列課程 延緩長者失智

2025/08/11 11:16

北投區健康服務中心舉辦「跨世代超時空睿智共遊」系列課程，以彈力球做雙人互動伸展與反應訓練（北投區健康服務中心提供）

北投區健康服務中心舉辦「跨世代超時空睿智共遊」系列課程，以彈力球做雙人互動伸展與反應訓練（北投區健康服務中心提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市邁入超高齡社會，失智症人數也隨之增加，不過，長輩若養成健康生活習慣，如參與社交活動、均衡飲食、多運動與多動腦，可以幫助預防與延緩失智症發展。北投區健康服務中心今年7月至9月舉辦「跨世代超時空睿智共遊」系列課程，規畫「故宮-印象」藝術療育和「動動樂活」職能治療，透過豐富的課程內容，刺激感官刺激與長輩學習動機。

北投區健康服務中心主任吳俊良說明，「故宮．印象」課程配合國立故宮博物院今夏「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」，以嶄新的角度體驗東西方藝術的對話與聯想，欣賞人物畫、自然風景及動物等多元主題，並在講師引導下，連結個人生活經驗與生命記憶。

以「身體姿態」主題為例，從高更〈大溪地的出浴女子〉出發，展現畫家筆下獨具異國風情且健美的女性形象，並對照故宮典藏的唐代〈灰陶加彩仕女俑〉，展現東方對女性柔美與尊貴的描繪，課程引導學員從色彩、線條、動作與構圖切入，探索東西方對女性美感的不同詮釋。活動中也安排個案與家屬走入畫框擺出自選姿勢，展現自信、練習自我表達，透過互動與欣賞促進情感交流與共融。

東西藝術的對話與聯想（北投區健康服務中心提供）

東西藝術的對話與聯想（北投區健康服務中心提供）

吳俊良提到，「動動樂活」課程由專業職能治療師規劃，首堂製作名牌活動，讓學員與家屬共同繪製圖卡，圖卡可一分為二，成為各別佩帶的名牌，合起來則可呈現完整圖騰，象徵彼此連結為生命共同體。運動課程則以團體方式進行有氧與肌力訓練，透過彈力球、彈力帶、寶特瓶等簡易器材，引導雙人互動伸展與反應訓練，並鼓勵將所學延續至日常居家生活。此外以長者熟悉的歌曲，融入「家屬同樂」、「懷舊」及「數字反應」等趣味設計，在輕鬆氛圍中促進感官刺激與參與動機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中