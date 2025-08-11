跨時代超時空睿智共遊系列課程 延緩長者失智

北投區健康服務中心舉辦「跨世代超時空睿智共遊」系列課程，以彈力球做雙人互動伸展與反應訓練（北投區健康服務中心提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市邁入超高齡社會，失智症人數也隨之增加，不過，長輩若養成健康生活習慣，如參與社交活動、均衡飲食、多運動與多動腦，可以幫助預防與延緩失智症發展。北投區健康服務中心今年7月至9月舉辦「跨世代超時空睿智共遊」系列課程，規畫「故宮-印象」藝術療育和「動動樂活」職能治療，透過豐富的課程內容，刺激感官刺激與長輩學習動機。

北投區健康服務中心主任吳俊良說明，「故宮．印象」課程配合國立故宮博物院今夏「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」，以嶄新的角度體驗東西方藝術的對話與聯想，欣賞人物畫、自然風景及動物等多元主題，並在講師引導下，連結個人生活經驗與生命記憶。

以「身體姿態」主題為例，從高更〈大溪地的出浴女子〉出發，展現畫家筆下獨具異國風情且健美的女性形象，並對照故宮典藏的唐代〈灰陶加彩仕女俑〉，展現東方對女性柔美與尊貴的描繪，課程引導學員從色彩、線條、動作與構圖切入，探索東西方對女性美感的不同詮釋。活動中也安排個案與家屬走入畫框擺出自選姿勢，展現自信、練習自我表達，透過互動與欣賞促進情感交流與共融。

東西藝術的對話與聯想（北投區健康服務中心提供）

吳俊良提到，「動動樂活」課程由專業職能治療師規劃，首堂製作名牌活動，讓學員與家屬共同繪製圖卡，圖卡可一分為二，成為各別佩帶的名牌，合起來則可呈現完整圖騰，象徵彼此連結為生命共同體。運動課程則以團體方式進行有氧與肌力訓練，透過彈力球、彈力帶、寶特瓶等簡易器材，引導雙人互動伸展與反應訓練，並鼓勵將所學延續至日常居家生活。此外以長者熟悉的歌曲，融入「家屬同樂」、「懷舊」及「數字反應」等趣味設計，在輕鬆氛圍中促進感官刺激與參與動機。

