氣溫炎熱孩童易中暑 中醫清熱解毒小妙招

孩童夏季易中暑，台北慈濟醫院中醫部中醫兒科主任廖子嫻提供清熱解暑小妙招。（圖由台北慈濟醫院提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年台灣夏季氣溫逐步攀升，各地屢創攝氏36度以上高溫紀錄，中暑風險大幅提升，中醫師表示，兒童因體溫調節能力尚未成熟，更要提高警覺，建議家長可準備綠豆西瓜皮湯、四神湯，有清熱解毒、利濕健脾功效，搭配小兒推拿「清天河水」、「退六腑」及「運內勞宮」3種手法，為孩子緩解不適症狀。

台北慈濟醫院中醫部中醫兒科主任廖子嫻指出，中醫的暑熱可分為「陽暑」及「陰暑」2種類型，容易在高溫環境下發生，其中陽暑是因為長時間曝曬且補水不足，暑氣直接侵入體內，導致體溫調節失衡，常見症狀包括臉色潮紅、體溫升高、口乾舌燥、大汗、胸悶、頭暈、呼吸急促、少尿便秘等；陰暑則是長時間待在冷氣房、一直喝冷飲，使毛孔被寒氣覆蓋，無法將熱氣排出，容易有頭暈、噁心、身倦、胸悶、腹瀉、口乾等情形。

請繼續往下閱讀...

廖子嫻表示，相較於成人，兒童因為體溫調節能力尚未成熟，且水分代謝快，又無法準確表達口渴、頭暈等不適，容易引發中暑症狀，嚴重可能出現低血容性休克，不可掉以輕心。

廖子嫻提供2種茶飲配方，一種是綠豆西瓜皮湯，將西瓜皮去除外層硬皮，保留白色部分，加入適量綠豆一起水煮，具有清熱解毒、生津止渴等功效，適合孩童臉紅發熱時或戶外活動後飲用；另一種是四神湯，可加入西洋蔘、紅棗，有利濕健脾、補氣養身作用，適合陰暑病人或日常保養飲用。

另外，小兒推拿有「清天河水」、「退六腑」及「運內勞宮」3種手法，一般以左手為主要推拿部位。

1.清天河水：食指和中指併攏，自手腕橫紋中線推向手肘橫紋，輕推100次。

2.退六腑：食指和中指併攏，從手肘尺側緣推向手腕尺側緣，輕推100次。

3.運內勞宮：勞宮穴位於手掌正中央，大拇指按住左手穴位，逆時針方向畫圈，輕推100次。

小兒推拿可緩解暑熱的不適，圖為「清天河水」：食指和中指併攏，自手腕橫紋推向手肘橫紋。（圖由台北慈濟醫院提供）

小兒推拿可緩解暑熱的不適，圖為「退六腑」：食指和中指併攏，從手肘尺側緣推向手腕尺側緣。（圖由台北慈濟醫院提供）

小兒推拿可緩解暑熱的不適，圖為「運內勞宮」：勞宮穴位於手掌正中央，大拇指按住左手穴位，逆時針方向畫圈。（圖由台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法