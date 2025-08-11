自由電子報
健康網》果汁配藥喝 藥師力阻3種很傷

2025/08/11 13:39

蘋果汁的攝取可能顯著降低藥物的生物利用度與療效；圖為示意圖。（圖取自freepik）

蘋果汁的攝取可能顯著降低藥物的生物利用度與療效；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「用果汁配藥沒關係吧？」許多人對葡萄柚汁與藥物交互作用已有耳聞，但你知道嗎？其他水果果汁同樣可能影響藥效。彰濱秀傳醫院藥學部教學副組長洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文提醒，果汁與藥物的交互作用是一項被低估的風險，不容忽視。不只是葡萄柚汁，許多民眾常喝的蘋果汁、柳橙汁、葡萄汁也可能會對藥物產生影響。

洪正憲指出，蘋果汁的攝取可能顯著降低藥物的生物利用度與療效，包括抗組織胺藥Fexofenadine、降血壓藥Aliskiren與Atenolol等，服用時若同時飲用蘋果汁，恐讓藥效大打折扣。

柳橙汁對多種藥物亦有相似影響，如降血壓藥Aliskiren與Atenolol、過敏藥欣流（Montelukast）、骨質疏鬆藥Alendronate以及抗生素Clofazimine等，都可能因柳橙汁而降低療效。此外，柳橙汁還會干擾抗生素氟喹諾酮類（Fluoroquinolones）的吸收，增加治療失敗與細菌抗藥性的風險；對含鋁的胃藥則可能提升鋁的吸收量，增加毒性危害。

另外，葡萄汁則可能明顯影響免疫調節藥物Cyclosporine的生物利用度，增加治療過程中的潛在風險。

藍莓汁可能提升免疫調節藥Etanercept的療效並減少副作用；圖為示意圖。（圖取自freepik）

藍莓汁可能提升免疫調節藥Etanercept的療效並減少副作用；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪正憲補充，雖然大多數果汁與藥物的交互作用被視為不利，但也有例外。例如，檸檬汁可能增強顯影劑99mTc-tetrafosmin的效果，藍莓汁可能提升免疫調節藥Etanercept的療效並減少副作用，而小麥草汁則有助於減緩部分化療藥物（如Fluorouracil、Adriamycin、Cyclophosphamide）的副作用。

他建議，在藥物治療期間，應避免大量攝取特定果汁，並在不確定時，向醫師或藥師諮詢，以確保療效與用藥安全。洪正憲提醒：「果汁雖健康，但與藥物同時服用時，務必要小心，才能避免好意變成傷害。」

