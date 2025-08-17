自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》爸爸最缺5類營養！ 補對遠離三高與過勞

2025/08/17 08:31

營養師陳珮淳表示，維生素D與鎂能促進骨骼健康、幫助睡眠與情緒穩定；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師陳珮淳表示，維生素D與鎂能促進骨骼健康、幫助睡眠與情緒穩定；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕父親節剛過，但你是否關心過爸爸的健康，以及需要的營養？營養師陳珮淳提醒，許多父親表面看似硬朗，實際上身體可能早已亮起紅燈。她在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」指出，5種「爸爸最需要卻最常忽略」的營養，是守護父親健康的關鍵，包含：維生素B群、Omega-3脂肪酸、鋅與硒、益生菌與膳食纖維、維生素D與鎂，補對營養，才能更好地守護爸爸。

陳珮淳指出，不少爸爸屬於「嘴硬型」，即使出現疲倦、氣喘、體檢紅字等警訊，仍常以「我壯得很」、「沒怎樣」搪塞。但長期高壓、飲食不均、睡眠不足，將大幅增加慢性病與提早衰老的風險。她將爸爸常見的健康狀態分為5類：

1. 壓力應酬型：工作壓力大、應酬多，三餐不規律、常熬夜喝酒，易導致腸胃不適與代謝失衡。建議補充益生菌、維生素B群與植化素。

2. 三高初期型：體檢紅字頻現，需透過魚油、蒜素及控醣營養改善代謝。

3. 過勞操勞型：長期疲勞、腰痠背痛，適合補充蛋白質、B群與鎂。

4. 嘴硬忽略型：延誤檢查與治療，建議透過綜合營養與肝腎保健配方來預防健康惡化。

5. 晚爆追悔型：多年忽視健康，一旦發病就是多重症狀並發，需補足抗氧化物、維生素D與關節保健成分。

爸爸若長期高壓、飲食不均、睡眠不足，將大幅增加慢性病與提早衰老的風險，營養師陳珮淳說，營養補足就很重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

爸爸若長期高壓、飲食不均、睡眠不足，將大幅增加慢性病與提早衰老的風險，營養師陳珮淳說，營養補足就很重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

針對父親日常所需的重要營養素，陳珮淳特別提出5大關鍵：

●維生素B群：熬夜與壓力會大量消耗，補充B1、B6、B12有助神經傳導與能量代謝，來源包括糙米、蛋、雞肉等。

●Omega-3脂肪酸：有助保護心血管、降低三高風險，可從深海魚、亞麻仁油或魚油補充。

●鋅與硒：維持男性荷爾蒙與免疫力，並具抗氧化作用，來源包括牡蠣、南瓜籽、巴西堅果等。

●益生菌與膳食纖維：改善腸道環境、促進排便順暢，可從泡菜、優格、燕麥等獲取。

●維生素D與鎂：促進骨骼健康、幫助睡眠與情緒穩定，來源包括曬太陽、蛋黃、深綠葉菜與堅果。

她強調，「送禮不如送健康，送補品不如送對營養！」父親節雖已過，但隨時都是為爸爸進行健康大保修的好時機，從日常飲食開始補對營養，才能真正守護家中支柱的健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中