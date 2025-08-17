健康網》爸爸最缺5類營養！ 補對遠離三高與過勞

營養師陳珮淳表示，維生素D與鎂能促進骨骼健康、幫助睡眠與情緒穩定；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕父親節剛過，但你是否關心過爸爸的健康，以及需要的營養？營養師陳珮淳提醒，許多父親表面看似硬朗，實際上身體可能早已亮起紅燈。她在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」指出，5種「爸爸最需要卻最常忽略」的營養，是守護父親健康的關鍵，包含：維生素B群、Omega-3脂肪酸、鋅與硒、益生菌與膳食纖維、維生素D與鎂，補對營養，才能更好地守護爸爸。

陳珮淳指出，不少爸爸屬於「嘴硬型」，即使出現疲倦、氣喘、體檢紅字等警訊，仍常以「我壯得很」、「沒怎樣」搪塞。但長期高壓、飲食不均、睡眠不足，將大幅增加慢性病與提早衰老的風險。她將爸爸常見的健康狀態分為5類：

1. 壓力應酬型：工作壓力大、應酬多，三餐不規律、常熬夜喝酒，易導致腸胃不適與代謝失衡。建議補充益生菌、維生素B群與植化素。

2. 三高初期型：體檢紅字頻現，需透過魚油、蒜素及控醣營養改善代謝。

3. 過勞操勞型：長期疲勞、腰痠背痛，適合補充蛋白質、B群與鎂。

4. 嘴硬忽略型：延誤檢查與治療，建議透過綜合營養與肝腎保健配方來預防健康惡化。

5. 晚爆追悔型：多年忽視健康，一旦發病就是多重症狀並發，需補足抗氧化物、維生素D與關節保健成分。

爸爸若長期高壓、飲食不均、睡眠不足，將大幅增加慢性病與提早衰老的風險，營養師陳珮淳說，營養補足就很重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

針對父親日常所需的重要營養素，陳珮淳特別提出5大關鍵：

●維生素B群：熬夜與壓力會大量消耗，補充B1、B6、B12有助神經傳導與能量代謝，來源包括糙米、蛋、雞肉等。

●Omega-3脂肪酸：有助保護心血管、降低三高風險，可從深海魚、亞麻仁油或魚油補充。

●鋅與硒：維持男性荷爾蒙與免疫力，並具抗氧化作用，來源包括牡蠣、南瓜籽、巴西堅果等。

●益生菌與膳食纖維：改善腸道環境、促進排便順暢，可從泡菜、優格、燕麥等獲取。

●維生素D與鎂：促進骨骼健康、幫助睡眠與情緒穩定，來源包括曬太陽、蛋黃、深綠葉菜與堅果。

她強調，「送禮不如送健康，送補品不如送對營養！」父親節雖已過，但隨時都是為爸爸進行健康大保修的好時機，從日常飲食開始補對營養，才能真正守護家中支柱的健康。

