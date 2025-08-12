健康網》「秋老虎」讓人煩躁 食療養生多吃3物

六福堂中醫診所表示，立秋後多攝取白色潤燥食物，如白蘿蔔，能養陰、健脾、消食理氣；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕立秋（8/7）雖已過，但作為秋天第一個節氣，如何食療養生是關鍵！六福堂中醫診所在臉書粉專「六福堂中醫診所-三重」發文指出，氣候延續盛夏的濕、悶、熱，日常可吃四神湯、薏仁紅豆湯、綠豆薏仁湯調養脾胃；食材則可選擇白色潤燥食物，如白木耳、山藥、白蘿蔔，來抵禦「秋老虎」帶來的煩躁。

中醫表示，雖然早晚溫差尚未明顯，但陽氣已逐漸由外向內收，進入由盛轉收的過渡期。此時不宜過度溫補，反而適合進行清補、健脾與去濕，為後續進補打下基礎。常見的調理食譜包括四神湯、薏仁紅豆湯、綠豆薏仁湯，有助於脾胃調養與排除暑濕。

請繼續往下閱讀...

六福堂中醫診所說，四神湯中的四味藥材─茯苓、山藥、蓮子與芡實，搭配豬肚或排骨燉煮好喝營養。（資料照）

在食材選擇上，建議可多攝取白色潤燥食物，如白木耳、山藥、白蘿蔔，能養陰、健脾、消食理氣。同時應減少高強度運動，以順應陽氣即將內收的自然節奏，並保持舒適、內斂的心態，避免情緒煩躁影響入秋的靜心。適度進行溫水泡腳，不僅促進血液循環，也能放鬆心情。

六福堂中醫診所提醒，立秋是氣候與情緒逐漸轉內的轉折點，其後暑熱雖未全消，燥邪卻已悄然滋生。面對「萬物漸收」的時節，應順應節氣調整作息與飲食，保持樂觀開朗的心境，讓生活的變化更從容、愉悅。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法