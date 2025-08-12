限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》呷絲瓜「正對時」 減重聖品又護心
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏日盛產時節，餐桌上總少不了一盤清爽可口的絲瓜。農業部近日於臉書專頁「農業部」指出，絲瓜依外型與口感可分為兩大類，分別是圓筒絲瓜與稜角絲瓜，各有風味特色。選購絲瓜時可記住「綠、直、粗、重」四字訣；絲瓜含水量高、熱量低，還富含維生素C、維生素B群、膳食纖維、葉酸及鉀、鎂、鈣等礦物質，有助於免疫、腸道、心血管、肌肉骨骼等健康。
圓筒絲瓜外型呈圓筒狀，表面較為粗糙，果肉厚實、口感清甜，主要產地集中於台灣中南部；稜角絲瓜則形狀細長，帶有明顯稜角，果肉較薄，口感細緻清脆，是年雨量較少的澎湖本島常見品種。
懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，絲瓜含水量超過9成，熱量低，適合控制體重的人食用；同時富含維生素C、維生素B群、膳食纖維、葉酸及鉀、鎂、鈣等礦物質，有助促進免疫功能、維持腸道健康、保護心血管，並維持肌肉與骨骼的正常運作。
農業部提醒，選購絲瓜時可記住「綠、直、粗、重」四字訣：「綠」顏色翠綠，代表新鮮；「直」外型完整勻稱，避免有黑斑；「粗」蒂頭較粗或外皮顆粒粗糙為佳；「重」有重量感，表示含水量高。保存方面，未切開的絲瓜以保鮮膜包好冷藏，可存放3至5天；若暫時不食用，可去頭尾、削皮切塊後放入保鮮袋冷凍，能保鮮長達8週。
農業部建議，炎炎夏日，不妨將絲瓜入菜，不論清炒或煮湯，都能品嚐到天然甘甜與清爽口感，既美味又健康。
