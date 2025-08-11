自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》夏日限定古早味 「麻芛湯」補血又防骨鬆

2025/08/11 16:49

大里仁愛醫院營養師徐佳靖指出，麻芛（麻薏）富含β-胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A、酚類化合物、膳食纖維和鉀、鈣、鐵等多種礦物質。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日炎炎，台中人的餐桌上少不了一碗清涼消暑的「麻芛（音同偉）湯」。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，這道湯品承載著許多台中人的童年記憶，更是源自早年黃麻產業的智慧結晶。麻芛（麻薏）富含β-胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A、酚類化合物、膳食纖維和鉀、鈣、鐵等多種礦物質，抗氧化、降三高、助排便，補血又能預防骨鬆。

麻芛一般指黃麻的嫩芽與新葉，最早出現於台中黃麻盛產時期。當時農民為了不浪費被棄置的嫩葉，將其經過挑揀、搓揉去除黏液與苦味後入菜，意外成為在地經典風味。

大里仁愛醫院營養師徐佳靖指出，麻芛（麻薏）富含β-胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A、酚類化合物、膳食纖維和鉀、鈣、鐵等多種礦物質，能抗氧化、降三高、幫助排便，具有補血又能預防骨質疏鬆。

農糧署教戰下鍋烹煮方法。大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，此物抗氧化、降三高、助排便，補血又預防骨鬆。（資料照）

要煮出一碗甘甜順口的麻芛湯，料理前的處理步驟相當關鍵。農糧署建議，選擇葉型較尖、葉面完整無黑點的甜麻芛，手撕去除葉脈並將葉片撕碎，再於流動清水下沖洗，放入細紗袋搓揉至出現白色泡沫，最後沖掉苦水，才可下鍋烹煮。

經典配料包括可增加鮮味的吻仔魚、以甜味中和苦味的番薯、取代勾芡的秋葵，還可搭配空心菜或莧菜增加口感。無論是單獨飲用，或澆在白飯上享用，都能品味麻芛特有的苦甘滋味。除了湯品，麻芛還能延伸出多元吃法。曬乾研磨後可製成麻薏酥、戚風蛋糕，甚至麻薏生乳酪，讓這份古早味以全新面貌走進現代餐桌。

