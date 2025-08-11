自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》冷吃真空包雞胸肉恐危及生命 專家籲加熱防中毒

2025/08/11 10:42

不少健身族愛買冷藏的真空包裝雞胸肉，打開即食。不過，營養師蔡正亮提醒，最好加熱後再吃，可減少肉毒桿菌中毒風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少健身族愛買冷藏的真空包裝雞胸肉，打開即食。不過，營養師蔡正亮提醒，最好加熱後再吃，可減少肉毒桿菌中毒風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少健身族愛買冷藏的真空包裝雞胸肉，打開即食。然而，真空包裝一定安全嗎？吃法吃錯有可能造成食安風險！營養師蔡正亮指出，肉毒桿菌比大腸桿菌、沙門桿菌要危險幾十倍，為避免打開即食時，將可能潛藏其中的肉毒桿菌吃下肚，因此，食用前最好先加熱再食用，才能守護健康。

蔡正亮強調，習慣冷著吃的朋友們，最好在食用前加熱，多一層安全。畢竟不怕一萬，只怕萬一，即便按個微波加熱，加熱後再吃，也可以大幅減少肉毒桿菌中毒的風險

蔡正亮在臉書專頁「蔡正亮營養師專欄教室」提醒，肉毒桿菌產生的毒素是神經毒素，遠比其他的有害菌，像是大腸桿菌、沙門桿菌，都要危險幾十倍。神經毒素可以麻痺神經，使肌肉喪失功能，中毒者無法吞嚥，甚至呼吸功能都有影響，嚴重恐危及生命安全。所幸，肉毒桿菌產生的毒素不耐熱，經加熱後，都能夠破壞。

蔡正亮分享，他的朋友每次爬山都會帶一包即食雞胸肉，朋友都是打開即食，因為朋友認為「真空包裝很安全」、「包裝上面明明說打開即可食用」。不過，他仍提醒朋友打開即食仍有食安風險，必須小心。

他說，有一種廣泛存在自然界的菌，叫「肉毒桿菌」，它的特性不愛空氣，不耐酸，但卻怕熱。這種在超市販售的「真空包裝雞胸肉」，包裝上固然明文寫著「請冷藏，打開後即可食用」，不過，食品業者的加工過程一旦疏忽，遭受汙染，便陷入潛藏風險，所以，自保才是王道。

他接著說，肉毒桿菌會產生休眠的孢子，以躲過外界的攻擊，更容易在真空包裝食品裡。特別是低酸性的食品，如肉品、醃漬蔬菜。它存著2大風險因子：

1.真空肉品，低酸性，pH通常大於5，適合肉毒桿菌生長。

2.真空包裝不含氧氣，無氧狀態下，肉毒桿菌更可易存活。

即便超商賣的雞胸肉包已經煮熟，放在冷藏櫃，冷藏條件很好。不過，蔡正亮強調，這種真空包冷藏即食雞胸肉，最好在食用前，還是再加熱後食用，才能保障健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中