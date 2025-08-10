健康網》神足茂利、浦川大將驟逝 醫：賽事應加強醫療中止權

內湖恆新復健科診所院長王思恒建議，在格鬥運動中應該要嚴格賽前醫學檢查。圖為浦川大將比賽中的神采。（取自浦川大將IG）



李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本拳擊史上重擊！同一場地、同場賽事，2名同為28歲的好手神足茂利、浦川大將，雙雙因急性硬腦膜下血腫，手術後不治，其中，神足茂利還進行2次手術仍搶救不回來。內湖恆新復健科診所院長王思恒指出，急性硬腦膜下血腫（Acute Subdural Hematoma, ASDH）雖在拳擊等高衝擊格鬥運動中並不算常見，但一旦發生致死率極高。

日本拳擊場上出現這樣憾事，輿論一定掀波，王思恒建議，此類賽事前應該要進行嚴格醫學檢查，加強比賽防護措施，以及賽後監測機制，最重要的是制度面改善，才能防止憾事再發生。

此次事件，日本媒體也猜測，兩位選手可能早有傷在身，才引起血液聚集在硬腦膜與蜘蛛膜間的空腔，因此，王思恒認為，賽前應該要經過MRI或CT排查既有腦部病變（如慢性硬腦膜下血腫、腦萎縮、血管畸形），還要抽血檢查評估凝血功能。

另外，王思恒說，若選手曾有頭部外傷史、腦震盪史、或抗凝血藥物使用，應暫緩比賽。因為，多次腦震盪的累積效應會顯著增加急性硬腦膜下血腫（ASDH）的風險，最重要的是，避免極端脫水減重，因脫水會降低腦脊液緩衝，增加腦部受傷風險，因此在體重安全管理上要朝向安全化制度。

王思恒認為，在比賽中應嚴格規範連續重擊頭部的容忍度，縮短裁判介入時間，對「單側重擊後明顯失衡」情況立即暫停檢查。尤其對於新秀或高風險群，降低累積打擊量有助減少嚴重腦損傷。在賽後，即使沒有明顯昏迷，他強調，也應在醫護監測下觀察數小時，對於有頭暈、嘔吐、步態不穩、語言不清等症狀，應立即送醫進行CT（電腦斷層掃描）。

王思恒建議，拳擊運動更要加強醫療中止權（Medical Suspension Authority），也就是醫師在場邊可直接叫停比賽，不受裁判或教練干涉。甚至對於所有嚴重頭部創傷，必須向聯盟與選手登錄，以避免短時間內再上場。

