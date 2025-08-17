健康網》吃喝拉撒 揭秘糞便與小便成長紀錄

營養學者洪泰雄分享，糞便生成主要有食物殘渣＋腸道菌＋少量水分；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃喝拉撒幾乎是每個人每天必做之事，但你知道人的大便與小便是如何生成的嗎？營養學者洪泰雄於臉書專頁發文分享它們在人體工廠內的加工過程，糞便生成主要有食物殘渣＋腸道菌＋少量水分；小便則是水＋代謝廢物＋鹽分。

糞便形成之路

●從消化之旅開始：食物經過嘴巴咀嚼＋唾液初步分解澱粉，咽下後進入胃，胃再藉由胃酸和酵素把蛋白質、脂肪等分解成小分子，變成「食糜」。

●小腸加工廠：食糜進入小腸，胰臟分泌胰液、肝臟分泌膽汁，分解脂肪、蛋白質、碳水化合物，小腸絨毛會吸收葡萄糖、胺基酸、脂肪酸、維生素、礦物質等養分。

●大腸脫水站：剩下的「殘渣」進入大腸，主要是水分、纖維、一些無法消化的物質，大腸會吸收水分、礦物質，腸道菌分解部分纖維產生氣體與短鏈脂肪酸，剩下的固體＋細菌＋剝落的腸道細胞，就形成糞便。

●排出：糞便進入直腸，當直腸被撐開，神經發送訊號、產生便意，最後經由肛門括約肌排出。

小便形成之路

●血液過濾：腎臟像濾水器，腎小球把血液中的水分、尿素、鹽分、小分子過濾出來，形成「原尿」。

●精細回收：腎小管會回收身體需要的水分、葡萄糖、電解質，只留下廢物和多餘的水分。

●集合成尿液：剩下的水＋尿素＋肌酸酐＋鹽分＝尿液，流入腎盂，再經輸尿管，最後到膀胱。

●排出：膀胱儲存尿液，當容量達一定程度（300-500毫升），膀胱壁神經發送信號，產生尿意，尿道括約肌放鬆，最終排出尿液。

最後，洪泰雄指出，糞便生成主要有食物殘渣、腸道菌及少量水分（約75%水，25%固體）；小便主要是由水、代謝廢物及鹽分組成，正常呈淡黃色，代表水分適中。

