自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》吃喝拉撒 揭秘糞便與小便成長紀錄

2025/08/17 14:55

營養學者洪泰雄分享，糞便生成主要有食物殘渣＋腸道菌＋少量水分；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄分享，糞便生成主要有食物殘渣＋腸道菌＋少量水分；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃喝拉撒幾乎是每個人每天必做之事，但你知道人的大便與小便是如何生成的嗎？營養學者洪泰雄於臉書專頁發文分享它們在人體工廠內的加工過程，糞便生成主要有食物殘渣＋腸道菌＋少量水分；小便則是水＋代謝廢物＋鹽分。

糞便形成之路

●從消化之旅開始：食物經過嘴巴咀嚼＋唾液初步分解澱粉，咽下後進入胃，胃再藉由胃酸和酵素把蛋白質、脂肪等分解成小分子，變成「食糜」。

●小腸加工廠：食糜進入小腸，胰臟分泌胰液、肝臟分泌膽汁，分解脂肪、蛋白質、碳水化合物，小腸絨毛會吸收葡萄糖、胺基酸、脂肪酸、維生素、礦物質等養分。

●大腸脫水站：剩下的「殘渣」進入大腸，主要是水分、纖維、一些無法消化的物質，大腸會吸收水分、礦物質，腸道菌分解部分纖維產生氣體與短鏈脂肪酸，剩下的固體＋細菌＋剝落的腸道細胞，就形成糞便。

●排出：糞便進入直腸，當直腸被撐開，神經發送訊號、產生便意，最後經由肛門括約肌排出。

小便形成之路

●血液過濾：腎臟像濾水器，腎小球把血液中的水分、尿素、鹽分、小分子過濾出來，形成「原尿」。

●精細回收：腎小管會回收身體需要的水分、葡萄糖、電解質，只留下廢物和多餘的水分。

●集合成尿液：剩下的水＋尿素＋肌酸酐＋鹽分＝尿液，流入腎盂，再經輸尿管，最後到膀胱。

●排出：膀胱儲存尿液，當容量達一定程度（300-500毫升），膀胱壁神經發送信號，產生尿意，尿道括約肌放鬆，最終排出尿液。

最後，洪泰雄指出，糞便生成主要有食物殘渣、腸道菌及少量水分（約75%水，25%固體）；小便主要是由水、代謝廢物及鹽分組成，正常呈淡黃色，代表水分適中。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中