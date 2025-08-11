健康網》看鼻子、手指、腳掌曝GG尺寸？ 醫列3研究解惑

泌尿科醫師陳忠佐提醒，研究雖指出從鼻子、手指、腳掌能看出GG大小，但因樣本數有限，大家不需太過認真；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕網路上有傳言指出，鼻子挺、腳掌寬、無名指比食指長的男性，GG也會比較大，這是真的嗎？泌尿科醫師陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」引述3項不同的研究來佐證，一一為民眾解惑。

迷思1 鼻子越大GG越長？

日本京都府立醫科大學的研究指出，鼻子長度達5.59公分的人，其陰莖未勃起長度平均約13.46公分；而鼻子短於4.57公分者，長度平均僅10公分。

陳忠佐提醒，這項研究是針對126具30至50歲的男性大體進行解剖測量，且僅為未勃起狀態，實際數據仍需更多研究佐證。

迷思2 無名指比食指長代表GG也長？

韓國嘉泉醫科大學發表於《亞洲男性學雜誌》（Asian Journal of Andrology）的研究針對144名因泌尿外科手術住院的韓國男性進行觀察，並測量他們的陰莖長度（包括鬆弛和拉伸狀態）與手指長度相關性。

結果發現，食指（或中指）比無名指短的人，其陰莖拉伸長度較長，這與勃起尺寸密切相關；另外，研究也表明，胎兒發育期間若接觸較多睪固酮，無名指會長於食指，陰莖可能也較長。

迷思3 腳掌越大GG越大？

韓國蔚山大學的研究透過測量1160位男性的身高、體重、腳尺寸和血清睪固酮水平，來分析與他們的陰莖長度和周長的相關性。研究發現，腳掌大者，陰莖圓周確實較長。

不過，陳忠佐也指出，上述研究相關樣本數皆有限，建議大家以輕鬆的心態看待就好，不需太認真。

此外，他也列出一些會影響陰莖大小的狀況，比如長期未使用，可能導致功能退化甚至萎縮；有啤酒肚，恥骨脂肪會蓋住陰莖，讓陰莖視覺上縮水2-3公分，若想改善外觀，可考慮控制飲食及規律運動，或進行恥骨抽脂；另外，想讓陰莖看起來較雄偉，可以做陰莖增大或增粗手術者，會多3公分左右。

他強調，以上醫學科普僅供參考，不代表個人問診，如身體不適或異常情況，請盡速就醫。且所有醫療處置均有潛在風險，任何療程有關其適應症、禁忌症、副作用等問題，實際就診需以醫師依個案諮詢後評估溝通為準。

