自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》缺4大營養素 「隱性缺乏症」找上你

2025/08/10 19:55

營養學者洪泰雄表示，「隱性缺乏症」指的是營養素不足卻沒有明顯症狀，若一不留神，免疫力、代謝、情緒全都受影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄表示，「隱性缺乏症」指的是營養素不足卻沒有明顯症狀，若一不留神，免疫力、代謝、情緒全都受影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕體檢正常就以為自己很健康？小心「隱性缺乏症」悄悄找上你！營養學者洪泰雄於臉書專頁發文表示，很多人外表看似氣色紅潤、身體沒問題，但體內恐怕早已缺乏多種營養素，如維生素D、B12、鎂、鋅，一不小心可能就會出現情緒低落、偏頭痛、掉髮、記憶力下降等問題。

洪泰雄指出，大多數成年人外表看起來氣色不錯，體檢也沒什麼毛病，但體內營養可能早已拉警報，這就是「隱性缺乏症」，意指營養素不足卻沒有明顯症狀，若一不留神，免疫力、代謝、情緒全都受影響。

常見4大隱性缺乏營養素

●維生素D：常感疲倦、情緒低落、骨頭酸軟，上班族日曬不足、飲食來源少，建議多吃鮭魚、沙丁魚、蛋黃、日曬香菇，並適度曬太陽。

●鎂：容易抽筋、偏頭痛、焦慮失眠，精緻飲食鎂含量低，咖啡因與酒精加速流失，深綠色蔬菜、南瓜子、杏仁、糙米、燕麥、豆類都是好來源。

●鋅：味覺嗅覺下降、傷口癒合慢、掉髮，素食者吸收率低，精製食品攝取多，建議多攝取牡蠣、蛤蜊、紅肉、南瓜子、腰果、鷹嘴豆等食物，再搭配維生素C，幫助吸收。

●維生素B12：手腳麻木、記憶力下降、貧血、情緒波動，嚴格素食者與年長者容易缺乏，可攝取蛋、奶、魚、肉類，或選擇B12強化食品與保健品。

營養學者洪泰雄建議，缺乏維生素B12可補充蛋奶類，改善手腳麻木、穩定情緒；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄建議，缺乏維生素B12可補充蛋奶類，改善手腳麻木、穩定情緒；示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄提醒，想知道自己是否有「隱性缺乏症」，可以透過回想最近有無容易疲倦、情緒不穩、專注力下降、抽筋頻率多寡、皮膚與頭髮健康、飲食是否過度精製、挑食或未規劃營養補充，以及定期做血液檢測。

他強調，隱性缺乏症就像「營養的暗潮」，表面風平浪靜，卻可能慢慢侵蝕健康。平時多元飲食＋定期檢測，才能讓健康維持在最佳狀態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中