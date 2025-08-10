健康網》缺4大營養素 「隱性缺乏症」找上你

營養學者洪泰雄表示，「隱性缺乏症」指的是營養素不足卻沒有明顯症狀，若一不留神，免疫力、代謝、情緒全都受影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕體檢正常就以為自己很健康？小心「隱性缺乏症」悄悄找上你！營養學者洪泰雄於臉書專頁發文表示，很多人外表看似氣色紅潤、身體沒問題，但體內恐怕早已缺乏多種營養素，如維生素D、B12、鎂、鋅，一不小心可能就會出現情緒低落、偏頭痛、掉髮、記憶力下降等問題。

洪泰雄指出，大多數成年人外表看起來氣色不錯，體檢也沒什麼毛病，但體內營養可能早已拉警報，這就是「隱性缺乏症」，意指營養素不足卻沒有明顯症狀，若一不留神，免疫力、代謝、情緒全都受影響。

常見4大隱性缺乏營養素

●維生素D：常感疲倦、情緒低落、骨頭酸軟，上班族日曬不足、飲食來源少，建議多吃鮭魚、沙丁魚、蛋黃、日曬香菇，並適度曬太陽。

●鎂：容易抽筋、偏頭痛、焦慮失眠，精緻飲食鎂含量低，咖啡因與酒精加速流失，深綠色蔬菜、南瓜子、杏仁、糙米、燕麥、豆類都是好來源。

●鋅：味覺嗅覺下降、傷口癒合慢、掉髮，素食者吸收率低，精製食品攝取多，建議多攝取牡蠣、蛤蜊、紅肉、南瓜子、腰果、鷹嘴豆等食物，再搭配維生素C，幫助吸收。

●維生素B12：手腳麻木、記憶力下降、貧血、情緒波動，嚴格素食者與年長者容易缺乏，可攝取蛋、奶、魚、肉類，或選擇B12強化食品與保健品。

營養學者洪泰雄建議，缺乏維生素B12可補充蛋奶類，改善手腳麻木、穩定情緒；示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄提醒，想知道自己是否有「隱性缺乏症」，可以透過回想最近有無容易疲倦、情緒不穩、專注力下降、抽筋頻率多寡、皮膚與頭髮健康、飲食是否過度精製、挑食或未規劃營養補充，以及定期做血液檢測。

他強調，隱性缺乏症就像「營養的暗潮」，表面風平浪靜，卻可能慢慢侵蝕健康。平時多元飲食＋定期檢測，才能讓健康維持在最佳狀態。

