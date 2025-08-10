自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》國際懶惰日懶懶地動 醫學博士授6法

2025/08/10 14:20

國際懶惰日做做瑜伽，運動醫學博士陳俊忠認為配合深呼吸，讓你舒展身心；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（10）日為「國際懶惰日（International Lazy Day）」，非官方認可的「節日」，但在社群網站湧入「耍廢有理」、「能坐著，就不要站著；能躺著，就不要坐著」等口號。運動醫學博士陳俊忠要大家今天，在懶惰日也能懶懶地動一動。

國際懶惰日據說是哥倫比亞小城伊塔圭（Itagüí）的年輕人發起的活動，不過國際懶惰日沒有大型慶典遊行，也不會像其他熱門節日一樣塞滿餐廳訂位，但它象徵的卻是一場對抗過勞時代的小型革命。

陳俊忠在台灣健身運動醫學推廣協會「專頁」指出，國際懶惰日是一個輕鬆愉快的非正式節日，旨在鼓勵大家放鬆心情，享受無所事事的愜意。在這一天，鼓勵你暫時放下日常生活的壓力與忙碌，享受片刻的懶散和休息。但他強調，懶惰和運動可以完美結合。

國際懶惰日要怎麼過？運動醫學博士陳俊忠教戰6法。（取自台灣健身運動醫學推廣協會）

陳俊忠教戰懶人動法 放慢、放輕鬆

●懶人瑜伽：柔和的動作和深呼吸，讓你舒展身心。

●慢步漫遊：選擇風景優美的路線，漫步其中，享受自然之美。

●躺著運動：簡單的躺著動作，讓你在舒適中輕鬆活動筋骨。

●慢節奏運動課：隨著輕音樂進行低強度運動，感受放鬆的節奏。

●懶人伸展操：輕鬆伸展，讓全身放鬆。

●遊戲化輕鬆運動：例如投擲飛盤或慢速羽球，輕鬆又充滿趣味。

