台中失智長者近4成長照缺口！陳俞融：別讓青壯年孤軍奮戰

台中市失智共同照護中心之一的榮總。（陳俞融服務處提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台灣在2025年正式邁入「超高齡社會」，長照挑戰成了全民課題。台中市議員陳俞融今天直指，雖然市府帳面數字亮眼，長照服務涵蓋率高達 89.24%，勝過全國平均，但在失智症照護這一塊，卻暗藏巨大缺口，恐讓成千上萬的家庭陷入孤軍奮戰，籲市府正視潛在危機，別成為壓垮青壯年世代的最後一根稻草。

根據衛生局資料，截至今年4月，台中市65歲以上人口已達48萬2654人，佔全市人口16.83%。其中失智症長者推估3萬5627人，但實際接受長照服務涵蓋率只有62.58%，換句話說，仍有將近4成、約1萬3千多個家庭在照顧失智親人時，沒有獲得任何制度支撐，必須獨自面對高壓、繁瑣又情緒消耗巨大照護工作，若不及時補齊，壓力終將轉嫁給青壯年，甚至引發家庭衝突與社會悲劇。

她也點出，市府推動「在宅急症照護試辦計畫」（HAH）雖理念良好，但推行一年多收案僅144人，遠低於年度可收案量1144件，顯示宣導不足，更有7成使用者是80歲以上長者，多數因尿路感染或肺炎住院，凸顯這群人的脆弱與急迫性。

此外，面對即將來臨「零家庭照顧者時代」，目前長照服務仍存在等待時間過長情形，日間照顧平均需等待7.4天、交通接送服務更長達13 天 ，對分秒必爭照顧家庭而言，任何等待都是煎熬，市府必須拿出更積極作為，建構一個看得到、找得到、用得到，而非「等不到」的長照體系，才能真正成為市民最堅強的後盾。

