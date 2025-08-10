自由電子報
健康網》吃辣爆汗能消暑？ 中醫：3類人別碰

2025/08/10 17:21

昌盛堂中醫診所分享，「吃辣消暑」的方法適合體質偏熱不明顯、容易脹氣、吃辣後會流汗但不會倦怠且沒拉肚子的人採用；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天高溫難耐，頻繁進出冷氣房，冷熱交替，容易讓人行動懶散。這時若吃麻辣鍋、川菜、泰式料理等辛辣物，精神好像都來了！對此，昌盛堂中醫診所分享，吃辣消暑，類似身體的「降溫」機制，排出汗水以為是在排濕，自然有消暑之感。但這方法較適合體質沒那麼偏熱、容易脹氣、吃辣後會流汗但不會倦怠且沒拉肚子的人採用；也千萬不要以為一次大量攝取、狂流汗更消暑，關鍵是「適量」。

吃辣助排濕 有消暑之感

中醫於臉書專頁網頁發文指出，我們吃辣的時候會流汗，這個過程有點類似身體的「自然降溫」機制。汗流出來、熱氣散掉，很多人會覺得涼快不少，也可能覺得身體「有在排濕」。此外，辣味常常刺激味蕾，讓食慾不好的人也會突然胃口大開，所以很多熱帶國家（像泰國、印度、四川等地）反而夏季更愛吃辣。

不過，中醫表示，此方法並非適合所有人，如果是體質偏熱不明顯、胃口差吃不下、容易脹氣、吃完辣會流一點汗但不會頭暈倦怠、吃辣後沒出現拉肚子或口乾舌燥等症狀的人，較為合適。但要記得，偶爾適量吃辣即可，能幫助開胃、促進食慾，讓身體動起來；並不是越辣越好、越爆汗越有感。

3類人不宜吃辣解暑

中醫提醒，雖然辣可以增加代謝，但如果本來就是一個容易出汗、疲勞、或是有氣虛、脾虛體質的人，吃辣反而會耗損更多元氣，造成流汗、口乾、疲倦、甚至大便不成形、腸胃不適等問題。因此，以下3類人要小心：

●容易口破、嘴角起泡、長痘痘的人：辣吃多，火氣上升，這些症狀可能更嚴重。

●常常腹瀉、容易水腫的人：吃辣太猛，可能會讓原本就敏感的腸胃更不舒服。

●天氣一熱就汗流不止的人：這可能是體質偏虛，不是辣得好，是「元氣不夠還硬撐」。

另外，有些人吃完辣就會忍不住狂灌冰水、猛吹冷氣，以為這樣就可以「更消暑」，但其實這樣的冷熱交替，對身體來說反而是一種強烈刺激，長久下來也可能讓免疫力、消化功能變差，甚至皮膚變差、痘痘冒不停。

