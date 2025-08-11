自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝手搖把珍珠換成「它」不怕胖 醫：高纖低卡助排便

2025/08/11 07:32

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，把珍珠換成寒天，不僅高纖、低卡，能幫助腸道蠕動。（圖取自蕭捷健臉書）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，把珍珠換成寒天，不僅高纖、低卡，能幫助腸道蠕動。（圖取自蕭捷健臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕烈日當頭就想來杯手搖飲消暑，但是否經常想喝珍珠奶茶又怕變胖？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發影片建議，把珍珠換成寒天，不僅高纖、熱量低，還有飽足感，更能幫助腸道蠕動。

蕭捷健指出，手搖飲料最可怕的「3寶」就是果糖、珍珠和奶精，這3樣加在一起，發胖的程度比吃2包薯條還要可怕。幸運的是，現在有更健康的選擇，那就是寒天。

蕭捷健分享，寒天是由紅藻所榨取出來的天然果凍，口感非常有彈性、不容易爛、纖維超級多、還非常有飽足感、熱量也很低，每100公克才10大卡，只有珍珠的1/10，也是相對低升糖指數的澱粉，多走幾步就消耗掉了。不僅如此，它還能形成凝膠，能幫助吸收腸道裡的壞東西，如膽固醇、多餘的糖等，促進腸胃蠕動，使消化變得更加順暢。

除了寒天外，蕭捷健也提供了其它低卡配料供民眾參考，他以每100公克做熱量計算，大概就是1個大湯匙或1瓶養樂多的量。他建議，減重者可以先從「無糖愛玉」、「無糖仙草」下手，寒天適合拿來增加飽足感、幫助腸胃蠕動，粉粿和杏仁凍就當作偶爾回味的回憶。

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享手搖飲常見配料熱量。（圖取自蕭捷健臉書）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享手搖飲常見配料熱量。（圖取自蕭捷健臉書）

最後，蕭捷健表示，夏日想喝手搖，只要記住以下3個原則，從此不用再忍耐：

●用牛奶取代奶精：點紅茶拿鐵而不是奶茶；若能自己去便利商店買牛奶DIY，更省。

●自備赤藻醣醇取代果糖：因為身體只要碰到一點點果糖，就容易變成易胖體質。

●用寒天晶球代替珍珠：有豐富的纖維，可以促進排便。

不過，他也提醒，有些店家在準備寒天的時候，多少還是會用一點黑糖或蜂蜜調味，所以也不能將其從早到晚當水喝。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中