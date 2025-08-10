自由電子報
晴時多雲

健康 > 心理精神

為何總是想太多？科學家揭女性大腦「反芻思考」之謎

2025/08/10 12:10

科學家發現一種過去鮮為人知的RNA分子，在建立女性對抗憂鬱症的韌性上扮演關鍵角色，提供治療新路徑；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家發現一種過去鮮為人知的RNA分子，在建立女性對抗憂鬱症的韌性上扮演關鍵角色，此發現不僅揭示了大腦決策的性別差異，也為女性憂鬱症的個人化治療提供了新路徑。

根據《科技日報》（SciTechDaily）報導，紐約西奈山伊坎醫學院的研究團隊發現，一種名為LINC00473的非編碼RNA，能對女性大腦的前額葉皮質產生特定影響，塑造其評估過去錯誤與感受後悔的方式。研究成果已發表於《科學進展》（Science Advances）期刊。

研究資深作者史威斯博士（Dr. Brian Sweis）表示，此研究旨在探討女性憂鬱症更普遍，以及「負面反芻思考」等症狀如何形成。先前研究已發現，憂鬱症女性大腦中的LINC00473水平顯著較低。

在最新的動物實驗中，團隊發現，提高雌性小鼠腦中的LINC00473水平，會增強其改變決策的靈活性，此變化未見於雄性。這種分子變化增加了雌性對「沉沒成本」與「後悔」的敏感度，而這些行為特徵，可能有助於在壓力下產生更強韌性。

研究者總結，這是首次證實非編碼RNA能直接影響認知功能。對後悔的敏感度不全然是壞事，反思過去雖不愉快，卻有助於學習與成長。此發現為開發針對女性負面反芻思考症狀的新藥與腦刺激療法，提供了新的分子標靶。

