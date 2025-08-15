自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》每5名小孩1人罹異位性皮膚炎 研究：擦乳液可預防

2025/08/15 14:23

異位性皮膚炎令人困擾，研究指出擦乳液可以預防異位性皮膚炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

異位性皮膚炎令人困擾，研究指出擦乳液可以預防異位性皮膚炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部資料顯示，目前全世界約有5-20%的小孩罹患異位性皮膚炎，患者的皮膚除了會出現乾燥搔癢外，不同的人會合併不同症狀，如紅疹、脫皮、滲出組織液等。台北醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任林子閔引述研究指出，擦乳液可以預防異位性皮膚炎，每天使用潤膚劑「顯著」降低了異位性皮膚炎的發生率。

不少異位性皮膚炎心中都曾有一個疑問，「擦乳液可以預防異位性皮膚炎嗎？」林子閔在臉書專頁「林子閔醫師 過敏大小事」發文指出，擦乳液的確有用，這項結論來自一篇發表在JAMA Dermatology的研究。因此，他歸結說明，異位性皮膚炎要能獲得控制與治療，除了醫師能提供協助的藥物治療以外，患者自己的皮膚照護也非常重要。多管齊下照護，可讓病情獲得良好控制。

該項研究「在未經風險篩選」的嬰兒中，使用潤膚劑（emollients）是否能降低到24個月大時異位性皮膚炎的發生率。這是一項隨機、分散式的務實臨床試驗，網羅1247對嬰兒與父母。研究的參與者被隨機分為2組：A.一組是從9週大開始每天全身塗抹潤膚劑；B.一組是避免使用潤膚劑的對照組。結果在24個月大時，每天使用潤膚劑組的異位性皮膚炎累計發生率為36.1%，而沒有使用潤膚劑的對照組為43.0%。

研究還顯示，每天使用潤膚劑「顯著」降低異位性皮膚炎的發生率，這種保護作用在沒有狗的家庭中效果更強。2組之間在皮膚不良事件方面沒有差異。

林子閔說明，從這項隨機臨床試驗發現，在一個沒有經過風險篩選的美國代表性人群中，從9週大之前開始每天全身使用潤膚劑，可降低24個月大時異位性皮膚炎的累計發生率。也就是說，研究認為在小兒皮膚護理中實施這種方法，可能是減少美國社區異位性皮膚炎負擔的一種可行方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中