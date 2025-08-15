健康網》每5名小孩1人罹異位性皮膚炎 研究：擦乳液可預防

異位性皮膚炎令人困擾，研究指出擦乳液可以預防異位性皮膚炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部資料顯示，目前全世界約有5-20%的小孩罹患異位性皮膚炎，患者的皮膚除了會出現乾燥搔癢外，不同的人會合併不同症狀，如紅疹、脫皮、滲出組織液等。台北醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任林子閔引述研究指出，擦乳液可以預防異位性皮膚炎，每天使用潤膚劑「顯著」降低了異位性皮膚炎的發生率。

不少異位性皮膚炎心中都曾有一個疑問，「擦乳液可以預防異位性皮膚炎嗎？」林子閔在臉書專頁「林子閔醫師 過敏大小事」發文指出，擦乳液的確有用，這項結論來自一篇發表在JAMA Dermatology的研究。因此，他歸結說明，異位性皮膚炎要能獲得控制與治療，除了醫師能提供協助的藥物治療以外，患者自己的皮膚照護也非常重要。多管齊下照護，可讓病情獲得良好控制。

請繼續往下閱讀...

該項研究「在未經風險篩選」的嬰兒中，使用潤膚劑（emollients）是否能降低到24個月大時異位性皮膚炎的發生率。這是一項隨機、分散式的務實臨床試驗，網羅1247對嬰兒與父母。研究的參與者被隨機分為2組：A.一組是從9週大開始每天全身塗抹潤膚劑；B.一組是避免使用潤膚劑的對照組。結果在24個月大時，每天使用潤膚劑組的異位性皮膚炎累計發生率為36.1%，而沒有使用潤膚劑的對照組為43.0%。

研究還顯示，每天使用潤膚劑「顯著」降低異位性皮膚炎的發生率，這種保護作用在沒有狗的家庭中效果更強。2組之間在皮膚不良事件方面沒有差異。

林子閔說明，從這項隨機臨床試驗發現，在一個沒有經過風險篩選的美國代表性人群中，從9週大之前開始每天全身使用潤膚劑，可降低24個月大時異位性皮膚炎的累計發生率。也就是說，研究認為在小兒皮膚護理中實施這種方法，可能是減少美國社區異位性皮膚炎負擔的一種可行方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法