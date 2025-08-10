自由電子報
晴時多雲

今年桃園4例屈公病境外移入 動員逾2萬人次清積水容器

2025/08/10 10:51

防堵病媒蚊孳生、降低傳播風險，桃市府環保局、衛生局動員志工清除積水容器。（環保局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市今年已有4例屈公病境外移入確診，為防堵病媒蚊孳生、降低傳播風險，桃市府環保局、衛生局啟動「環境清潔日」全市大掃除，動員志工共394隊，總計2萬2375人次，清除積水容器約1900個、垃圾清運量約61公噸。

全球屈公病疫情持續升溫，2025年已累計逾25萬例病例，桃園市今年已有4例境外移入確診，環保局、衛生局啟動環境清潔日全市大掃除，其中，龍潭區龍元宮商圈率先響應，結合龍潭區公所、衛生所、龍元宮、商圈發展協會與各區環保志工，深入社區全面清除病媒蚊孳生源，衛生局也同步向民眾宣導如何防治屈公病、登革熱及疑似症狀就醫注意事項。

全球屈公病疫情持續升溫，桃園市今年已有4例境外移入確診，環保局、衛生局啟動環境清潔日全市大掃除。（環保局提供）

環保局表示，近期颱風與午後雷陣雨頻繁，也導致積水點暴增，成為病媒蚊溫床，7月起即推動「市容環境清潔精進專案」，全市12區環保志工隊針對空屋、空地、花盆底盤、塑膠容器與廢輪胎等高風險場域展開地毯式巡檢與清除，徹底阻斷病媒蚊孳生鏈；衛生局也說明，登革熱與屈公病都是透過病媒蚊傳播的傳染病，且目前均無疫苗及特效藥，日常落實「巡、倒、清、刷」，才是預防病媒蚊最有效的方法。

此外，衛生局表示，依據疾管署疫情監測，屈公病疫情以美洲最為嚴峻，亞洲地區印度與中國廣東省病例快速上升，澳門、香港也出現移入個案，歐洲與非洲多國皆傳出本土病例，目前正值暑假旅遊旺季，民眾出國前應先查詢國際旅遊疫情等級（https://reurl.cc/A30qLE），前往流行地區務必穿著淺色長袖衣褲，並使用含DEET、派卡瑞丁或IR3535成分的防蚊液，避免被蚊蟲叮咬，若自疫區返國或接觸疑似病例，應自主健康監測14天，出現症狀立即就醫並告知旅遊史。

桃園市今年已有4例屈公病境外移入確診，桃市府環保局、衛生局啟動「環境清潔日」全市大掃除。（環保局提供）

