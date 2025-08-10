禿髮成因與治療解析 皮膚科醫師教你正確應對

台南皮膚科醫師王正坤強調，如有禿、掉髮問題，應由專業醫師根據個人頭皮與健康狀況評估後再做合適的治療，切勿自行嘗試來路不明的偏方；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者王俊忠／台南報導〕近年來隨著人們生活壓力增加與作息失調，禿頭與掉髮問題成為民眾關注焦點。台南皮膚科醫師王正坤近來也接到一些患者詢問，他強調，如有禿、掉髮問題，應由專業醫師根據個人頭皮與健康狀況評估後再做合適的治療，切勿自行嘗試來路不明的偏方。

王正坤說明毛髮的生理週期，包括生長期、衰退期與休止期。他指出，健康的頭髮大多處於生長期，能穩定增長，但若因荷爾蒙失調、壓力過大或營養不良導致生長期縮短、休止期延長，就會加速掉髮，進而產生禿頭問題。

請繼續往下閱讀...

台南皮膚科醫師王正坤說明頭髮的生理週期3階段。（王正坤醫師提供）

他並說明毛髮的3種分類：胎毛、柔毛與終毛。胎毛多見於嬰兒出生時，之後自然脫落；柔毛則是短小、顏色淡的細毛，容易受到荷爾蒙變化影響而轉變；終毛則是我們日常所見的粗黑毛髮，一旦粗粗的終毛受到雄性賀爾蒙影響，就會從終毛退化成細細的柔毛，柔毛會開始脫落，最後毛髮幹細胞死亡，就會導致髮量稀疏、外觀上出現禿頭禿髮現象。

王正坤表示，目前歐美流行的治療禿髮方法，包括外泌體Exosome、自體血小板濃縮血漿PRP、聚去氧核糖核苷酸PDRN、非交聯玻尿酸、肉毒桿菌毒素、低能量雷射誘發生物刺激、紅光照射、口服藥物、外用抗禿藥物、頭髮移植。上述這些療法作用機轉不同，包含改善毛囊微環境、喚醒毛髮幹細胞、促進毛髮生長、改善血液循環、降低雄性賀爾蒙等，療效因人而異，需經醫師專業評估。

王正坤建議，保持頭皮清潔、清爽是日常保養頭皮與頭髮的基本關鍵，若頭皮出油嚴重，應選擇溫和控油型洗髮精，每日洗頭1次即可，避免過度使用造型產品、染燙過頻，並搭配充足睡眠、均衡飲食與適度運動，減少壓力對毛囊的傷害。

針對坊間流傳的各種「生髮偏方」，如用鹽巴洗頭、熱湯匙燙頭皮、抹生薑、用口水按摩頭皮等。王正坤強調，這些方法不但無法生髮，反而可能造成毛囊發炎甚至受損，真正有效的方式，仍應回歸科學與醫學根據，切勿誤信偏方。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法