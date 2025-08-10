自由電子報
健康 > 心理精神

避免網路成癮 高市衛生局：分齡打造健康上網

2025/08/10 10:29

為了避免網路成癮，高市衛生局推分齡打造健康上網環境。（資料照）

為了避免網路成癮，高市衛生局推分齡打造健康上網環境。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕網路普及萬一斷網，就會伴隨情緒焦躁，日常生活環境沒有網路會感到不安，即可能「網路成癮」，面對孩子提早接觸3C產品，民眾高頻長時上網現象，高市衛生局將推動健康數位家庭適齡教養，希望強化市民數位素養與心理韌性。

衛生局長黃志中今指出，當大人或孩子因暫時斷網而情緒焦躁，或出現難以離開螢幕等情形，正是家庭數位互動需要調整的徵兆，衛生局全面提倡「健康數位家庭」，不只管理螢幕時間，也培養家庭成員自我覺察、情緒調節、人際互動與風險辨識等心理韌性核心能力的起點，協助家長落實教養實務。

衛生局呼籲，0至2歲幼童應避免接觸3C產品，以親子互動與語言刺激為主；3至6歲兒童應限制每日螢幕時間不宜超過1小時，照顧者應全程陪伴；國小學童可與家長共同討論訂定使用規則，每日娛樂性上網控制1.5至2小時內，輔以引導辨識網路風險。

至於青春期青少年，應以信任溝通為核心，協助建立媒體識讀與數位責任感，非學習用途的上網時間建議不超過2小時。

「健康數位家庭適齡教養」，以「分齡、分眾、分管道」策略並結合校園、社區與民間資源，協助家長引導孩子發展數位素養與心理韌性，民眾可查詢「網路成癮治療服務資源」。

