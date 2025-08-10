30歲女子罹類風濕性關節炎痛到夜不成眠 中醫有效改善

中醫師林襄穎表示，王女罹患類風濕性關節炎，經中醫治療，很快有效改善。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導］3 0歲王姓女子因兩手手指手腕疼痛，中西醫推拿針灸、復建或吃消炎止痛藥都無效，且病情愈來愈嚴重，甚至膝蓋腫痛、走路跛行，到醫院風濕免疫科檢查才得知罹患類風濕性關節炎，但服用類固醇、免疫抑制劑約半年仍不見成效，常膝蓋痛到無法入眠，經天寶中醫診所院長林襄穎診斷為「風濕交雜、寒熱交錯」體質，中藥治療1個月即改善，發炎指數大幅下降。

天寶中醫診所院長林襄穎醫師表示，「膝蓋腫痛、走路跛行」是類風濕性關節炎患者的寫照。王女到風濕免疫科檢查，抽血發現類風濕因子高達655（ 正常值是20 IU/ml以下）；C反應蛋白1.42（正常值是1 mg/dl以下）；紅血球沉降速率42（正常值為20 mm/hr以下）。3項發炎指數都非常高，但服用類固醇、免疫抑制劑，未見有效改善，常膝蓋痛到無法入眠，最後才尋求中醫治療。

請繼續往下閱讀...

林襄穎說，王女第一次到其中醫門診時，走路跛行，表情痛苦，經其診斷為「風濕交雜、寒熱交錯」體質，必須「去風勝濕、兼除寒熱」，因此採用忍冬藤、桑枝、羌活、防風、獨活、秦艽、牛膝、威靈仙等中藥治療，其中，忍冬藤、桑枝可疏通經絡；羌活、防風、獨活、秦艽可去風濕兼除寒熱；牛膝乃藥引引藥性到膝蓋；威靈仙可通行經絡去風濕。

王女經中西醫併治，服用中藥後1個月，每月抽血指數即可見3項發炎指數不斷往下降，經治療8個月，目前類風濕因子從原先655下降至45.3；Ｃ反應蛋白從1.42恢復至完全正常 ；紅血球沉降速率從42恢復至完全正常。風濕免疫科醫師認為王女病情明顯改善，囑咐減輕西藥藥量。更重要的是，王女膝蓋也不痛了，夜間終於可以入眠，行走如正常人，就連手指手腕也幾乎不痛了，恢復正常生活。

林襄穎表示，類風濕病患有的是指數不高，但症狀很嚴重；相反，某些人症狀輕微，指數卻很高。透過中藥改善類風濕，病患可減輕西藥用量，這也是患者最希望的事，但中醫完整療程約需1年，患者要有耐心。

