健康網》愛上髮廊冒紅疹 醫：阿姨級要小心

美容院、髮廊公用梳易藏病菌。台大皮膚科醫師烏惟新叮嚀，小心頭癬上身；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕上了年紀婦女很多都喜歡上美容院、髮廊做頭髮，不知不覺皮膚染上惡疾，還不自知。台大皮膚科醫師烏惟新叮嚀，小心頭癬上身，常因共用梳子被傳染，頭癬必須服用抗黴菌藥物數個月才能痊癒。

烏惟新也在「皮膚專科 烏惟新醫師」粉專上分享，一位阿姨級病患走進診間，把頭鬆撥上去，指著後頸部的皮膚說：「之前的醫師說是濕疹，但治療好一陣子都沒有痊癒」結果烏惟新拿起皮膚鏡定睛一瞧，除了後頸部紅疹外，發現了一些斷髮形成的黑點。

烏惟新發現了黴菌菌絲的蹤跡，確認診斷。回答阿姨：「妳患的並非濕疹，而是頭癬。您是否常常在髮廊洗髮、做造型呢？」證實病患因上髮廊、共用髮具而感染。

烏惟新指出，紫色毛癬菌（Trichophyton violaceum），內生型（endothrix）真菌，侵入髮幹導致斷裂，形成黑點（black dots）。為何上年紀的女性易受感染？他說，因為更年期以後，雄性素水平降低，頭皮皮脂分泌減少，削弱抗真菌屏障。還有老年免疫衰退（如T細胞活性下降）或慢性疾病（如糖尿病）都會增加易感性。

不過，也不單是髮廊的共用具才是病菌的溫床，烏惟新表示，兒童、動物，或共用枕頭、帽子等，都易孳生病菌。若出現以下症狀，儘速就醫：

●典型表現：頭皮斑塊狀脫髮，伴黑點（斷髮殞地）、輕度鱗屑及搔癢，易誤診為脂漏性皮膚炎。。

●嚴重病例：罕見癬腫（kerion），即發炎性結節，可能導致瘢痕性脫髮。

個人預防：

1.自備梳子、毛巾至髮廊，避免使用公共工具。

2.選擇有嚴格消毒規範的髮廊（如紫外線消毒櫃或1:10漂白水溶液）。

髮廊衛生管理：

1.採用一次性毛巾或高溫消毒毛巾。

2.梳子、剪刀每次使用後以1:10漂白水溶液浸泡或紫外線消毒。

