健康網》高齡健康展46項免費檢測 「高年級」闖關不輸人

高齡健康展46項免費檢測，大哥、大姊玩得不亦樂乎，明天最後一天。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕2025高齡健康產業博覽會大秀智慧健康檢測，人潮不斷，明（10日）將閉幕。今（9）日在會場由92歲阿嬤鄭陳金梅挑戰25公斤跟30公斤硬舉成功，連在場醫師都激賞地說：「難能可貴！」她還是一名帕金森氏症的患者。教練曾子桓表示，長輩的重量訓練不會比成績，鼓勵他們勇於參賽最重要。

鄭陳金梅的家人為了讓老人家延緩帕金森氏症，幫她找教練做重訓，她早就舉重賽常客，今天又在六角槓輕鬆舉起，全場抱以如雷的掌聲。71歲的物理治療師簡文仁也在會場教導在場民眾健康「十走法」，他邊說邊做：「要抬頭、敞胸走、扭腰走、摸臀走、敲腿走」，銀髮族都聽得津津有味。

92歲阿嬤鄭陳金梅挑戰25公斤跟30公斤硬舉成功，看不出是名帕金森氏症患者。（高齡健康產業博覽會提供）

2025高齡健康產業博覽會上的「健康大檢測」如同一場「高年級同樂會」，每日推出14種類、46項免費檢測，每個攤位的人潮不斷。國家生技醫療產業促進會樂見大哥、大姊踴躍參與活動，也希望他們邁進高齡生活永保「再青春」，並提醒這些智慧健檢的數據，要放心上，努力把自己活得更好。

生策會表示，去年首屆博覽會以「健康長壽不長照」為主題，3天吸引逾6萬人次參觀。今年則以「再青春」為題，鼓勵熟齡族群投資自己，重拾活力、美力與健康力，超過350家機構與企業參與。今年不僅擴大展場，還增加更多產業加入。會場提供腦部、心血管疾病、心臟脂肪、中醫五臟、睡眠障礙、肌力強度、聽力、糖尿病、骨質疏鬆、脊椎肌肉骨骼、自律神經、眼睛疾病分析、心理健康評估、吞嚥功能檢測等檢測。

在社群上，不少銀髮族也上網留言：「這是適齡的我該逛的博覽會，看展也是體力活，年長者也不落人後」、「紅外線體驗小白色鈕扣，直接貼在穴位上，還有小板子，對應症狀穴位，超有趣」，還有民眾表示，努力做完所有免費檢測，起碼將腦中風、失智風險、大腦風險、動脈血管彈性、心律、心房顫動、心血管3D、體脂、耳穴探測心肝脾肺腎、睡眠品質、肌少症、聽力、糖尿病、骨鬆、脊椎肌肉、吞嚥以及憂鬱等，若都無異常現象，迎接高齡更有底氣。

