健康網》維生素C含量 只比芭樂差一點

營養師李婉萍指出，釋迦所含的維生素C僅次於維生素C水果之王芭樂。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕釋迦又名「番荔枝」，盛產季為每年的7月到隔年3月，營養師李婉萍表示，釋迦和其他水果相比，含有較多蛋白質、碳水化合物與膳食纖維，也有豐富的鉀、維生素C等成分，營養密度高，有益腸道、增強免疫力。出乎意料地，吃起來格外香甜的釋迦，維生素C含量超高，僅次於維生素C水果之王芭樂，顛覆以往大家以為「酸的水果維生素C比較多」的印象。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文指出，台東是最大的生產區。台灣釋迦分為兩個品種，一個是鱗目呈圓形且明顯、成熟後可直接剝開吃的「大目釋迦」；一個是鱗目呈尖形且較不明顯、外皮和果肉是一整片不容易散開的「鳳梨釋迦」。鳳梨釋迦和傳統大目釋迦相較，在膳食纖維、鉀和維生素C的含量上就略遜一籌。

李婉萍以1顆平均重300公克、皮籽去除後淨重約175公克的大目釋迦舉例，吃下後可獲得的營養價值如下：

●依一般成年人每日建議維生素C攝取量為100毫克來計算，釋迦能提供1.7天所需份量。

●膳食纖維量和現在當令的蔬菜相比，等於將近吃了4碗的高麗菜或1.5碗菠菜。

●鉀離子量和1.8根香蕉差不多。而鉀對於心臟的健康很重要，有助平衡飲食中過多的鈉並降低血壓；對於運動量較大的人，也能適時補充隨著汗液流失的鉀離子。

李婉萍說，假如平時有額外吃點心的習慣，釋迦和蛋糕、餅乾相比，還是比較優質的選擇。

