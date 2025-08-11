健康網》拚命吃蛋白質 小心2器官「叫救命」

營養學者洪泰雄指出，很多人聽到「蛋白質有飽足感」就拚命吃，但是蛋白質分解產生的氮廢物須經由腎、肝處理才能排除，吃太多會加重這2個器官的負擔。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在身體這場「吃與不吃」的拉鋸戰裡，飢餓素負責喊「開飯！」瘦體素負責說「夠了！」營養學者洪泰雄於臉書粉專指出，很多人聽到「蛋白質有飽足感」就拚命吃，結果瘦體素的「夠了」訊號雖然傳得很快，但是腎臟、肝臟，卻在默默加班；蛋白質分解產生的氮廢物須經由腎、肝處理才能排除，吃太多會加重這2個器官的負擔，建議適量即可。

洪泰雄說明，蛋白質吃太多，會分解成胺基酸，接著代謝出含氮廢物（尿素、胺），這些要靠腎臟過濾、肝臟處理才能排出去；長期超過需求量，等於天天叫腎臟加班，對腎功能不好的人，更是一種負擔。

洪泰雄提到，蛋白質代謝會產生熱效應，雖然短期能提高能量消耗，但如果熱量整體超過需求，多餘的蛋白質最後還是會轉成脂肪儲存。所以蛋白質攝取還是要適量：一般健康成人每公斤體重約 1–1.2 公克蛋白質，運動量大的人可以多一些。

洪泰雄提醒腎臟功能不佳者需遵醫囑控制，飽足感不是吃得越多越好，而是吃得剛剛好，讓飢餓素和瘦體素互相配合，不讓腎臟、肝臟默默累壞，也不讓脂肪偷溜進身體。

