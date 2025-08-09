健康網》6旬男醫硬舉145公斤 高齡產業博覽會分享

民眾參觀「2025高齡健康產業博覽會」之餘，可到佳齡健康展位進行簡單健康監測。（佳齡健康提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣社會快速高齡化，失智症預防與治療、預防肌少症、跌倒與失能等議題日益受到重視。佳齡健康參與「2025高齡健康產業博覽會」，佳齡健康董事長劉興政身兼神經內科與身心科雙專科醫師，曾任台北市立松德院區副院長，是國內失智症研究的權威專家。然而，長期的醫院工作型態讓他久坐少動，體重一度飆升至九字頭。

直到開始大量運動後，劉興政的人生發生轉變：體重一路滑到七字頭，不僅身形更為精實，體脂更是降到年輕人等級，硬舉實力高達145公斤以上，擁有許多銀髮粉絲，堪稱守護大腦與身心健康的典範。

佳齡健康參與「2025高齡健康產業博覽會」，董事長劉興政展現運動調整生活成果。（佳齡健康提供）

佳齡健康董事長吳啟誠表示，面對台灣高齡化社會的挑戰，該團隊致力於推廣「活得更老&活得更好」的理念。透過「預防醫學&健康促進」的核心概念，幫助民眾在45歲到100歲的人生階段中，達到「動得動、吃得對、想得開、睡得好、病得少，常聯繫」的健康目標。正如吳董事長所強調的：「不怕晚，只怕懶」，透過持續的健康管理，每個人都能實現健康老化的目標。

劉興政的親身經歷更是最佳印證，從長期久坐的醫療工作者轉變為「鋼鐵院長」，不僅顛覆了社會對高齡者體能衰退的刻板印象，更為失智症預防、肌少症防治等高齡健康議題提供了最佳典範。

展覽期間將提供民眾免費健康諮詢與健檢報告解說服務，同時舉行講座與體驗活動，聚焦高齡健康核心議題，推廣「活得更老&活得更好」理念。展覽最後將有兩場演講：

●8月10日（日）11:00-12:00：翁邦耀物理治療師《60歲也能增肌有成！重訓讓你越活越有力》

●8月10日（日）12:15-13:00：李育倫國際級唇音樂家《一起用唇音樂吹出健康》

佳齡健康舉辦講座與體驗活動，聚焦高齡健康核心議題，回應社會需求，推廣「活得更老&活得更好」理念。（佳齡健康提供）

佳齡健康將在明（10）日舉辦兩場講座，邀請物理治療師以及音樂家帶給大家知識與演出。（佳齡健康提供）

