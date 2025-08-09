自由電子報
健康醫療
晴時多雲

健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

健康網》大腦恐比心臟老十歲！ 器官老化十大迷思

2025/08/09 17:11

《自然》研究發現，器官老化不是同步的，而大腦的老化是影響壽命的最強預測因子之一；情境照。（圖取自freepik）

《自然》研究發現，器官老化不是同步的，而大腦的老化是影響壽命的最強預測因子之一；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著科技進步，外貌年齡與身分證上的年齡逐漸脫鉤，但是能透過醫美改變外表，卻沒辦法改變器官年齡，尤其每個器官的年齡還不同步。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享1項《自然》（Nature）研究發現，器官老化不是同步的，而大腦的老化是影響壽命的最強預測因子之一。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，這項突破性的AI標定蛋白質研究，讓我們能像鐘錶師一樣，窺探體內各個器官的真實年齡，而這些發現，顛覆我們對老化的認知。利用尖端技術，一次性分析了血漿中數千種蛋白質，將這些蛋白質比對龐大的資料庫，找出各自最常「出沒」的器官，再將這些與特定器官相關的蛋白質數據，交給了AI機器學習模型，為估算出了人體內11個主要器官的「生物年齡」。

1位30歲的女性自願參與研究，結果發現她的心臟年輕如28歲，但大腦卻已是35歲的狀態，足足快轉了5年。這個「生理年齡」與「器官生物年齡」之間的差距，被稱為「器官年齡差」研究顯示，當某個器官的時鐘長期快轉，未來出問題的風險便會顯著提高：

●心臟時鐘走得快，未來心臟衰竭的風險更高。
●大腦時鐘加速，與更高的失智症風險有關。
●腎臟時鐘過快，高血壓與代謝症候群更容易找上門。
●器官年齡差越大，一個人的長期死亡風險也越高。

蕭捷健提到，有趣的是，數據顯示大約每5個人中，就有1人至少有1個器官在「偷跑」變老。但全身所有器官都同步快速老化的情況，其實相當罕見（約 2%）。意味著多數人的老化並非「整組壞了了」，而是特定一兩個器官的失速。

十大器官時鐘的迷思

●老化是全身一起變老？
大錯特錯。如前所述，多數人僅有特定器官老化加速，且各器官的年齡關聯性並不高。

●小酌有益健康？
在大型生物資料庫分析中，即便是適度飲酒，都與多個器官的加速老化有關，與抽菸、加工肉品同列於「催老」的黑名單上。

●運動量夠就好，強度不重要？
研究發現，高強度運動與多個器官的年輕化關聯更為顯著，效果優於僅從事輕度活動。

●所有的肉類都不健康？
研究將肉類區分對待。加工肉品的確與器官時鐘加速有關；然而，攝取富含油脂的魚類或家禽（如雞肉），反而與較年輕的器官狀態呈現正相關。

●綜合維他命只是吃心安？
數據顯示，服用綜合維他命、維他命 C、魚肝油等補充品，與至少兩個器官（特別是腎臟、大腦）的年輕化有關。但這不代表你該立刻去藥局囤貨，任何補充品都應謹慎評估。

●止痛藥一定傷身、讓人老更快？
令人意外地，常見的止痛藥布洛芬，竟在數據上與某些器官的年輕化有關。這同樣是個關聯性發現，絕非鼓勵長期服用，務必遵循醫囑。

●男女老化速度一樣？
男性與女性「容易老」的器官部位不盡相同。另一項獨立研究更指出，男性的多數器官老化速度普遍快於女性。

●大腦老化只跟失智有關？
大腦的器官年齡是「死亡風險最強的預測因子」之一。大腦年齡偏高的人，不僅失智風險上升，就連心臟衰竭、肺病的風險也更高。

●更年期只是荷爾蒙問題？
提早進入更年期的女性，與多器官的加速老化有關。反之，在特定情況下接受雌激素治療，則與較年輕的免疫、肝臟系統相關（此為小樣本觀察結果，需由醫師專業評估）。

●教育程度與器官老化無關？
較高的教育程度，與較年輕的器官狀態有關。社經地位的匱乏，則與器官的提早衰老呈現關聯。健康不僅關乎餐桌與醫院，也和你所處的環境與擁有的資源息息相關。

