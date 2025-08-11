自由電子報
健康網》同學會年年凋零 心理師授走過孤單3招

2025/08/11 09:26

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提醒，感到孤單時首要穩定自己。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提醒，感到孤單時首要穩定自己。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「人愈聚愈少，是孤單也是提醒。」銀髮族該如何重新安頓生活？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享個案轉述，同學會只剩兩桌、甚至只剩兩人……年紀漸長，如何走過「同溫層凋零」的孤單？他提醒，感到孤單時第一步是穩定自己，作息規律、保持節奏；再來是重新找回快樂，畫畫、種菜等可以多嘗試，最後是參加社團認識新朋友。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，一位長輩參加小學同學會時說：「人愈來愈少了，但再怎麼少，我也想來看看大家，就算只剩兩個人，也要相聚。」這句話聽來平淡，卻說中了很多銀髮族的心情。熟悉的朋友慢慢離開，有的是健康不便，有的搬離原本生活圈，也有些人，已經不在人世了。從前再忙也知道對方「在那裡」，現在卻只剩自己靜靜數著每年少了幾個人。

黃閎新說明，這份孤單，不是脆弱，而是面對關係凋零的真實哀傷。我們其實還是渴望陪伴、期待有熟人可以說說話，但同溫層正在縮小，要怎麼安頓自己？

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提醒，如果渴望有人陪，參加社區課程、學習團體、志工活動。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提醒，如果渴望有人陪，參加社區課程、學習團體、志工活動。（圖取自freepik）

黃閎新分享，第一步，是穩定自己。規律作息、維持體力、保持生活節奏，看似簡單，卻是心理健康的根本。日子若沒有重心，情緒很容易一點小事就被擊潰，像是朋友沒來、活動取消，都可能變成深深的失落。

第二步，是重新找回能讓自己快樂的事。年輕時把生活都留給別人，現在終於可以問問自己：「我喜歡什麼？我想試什麼？」可以是散步、看書、學畫畫、種菜等，只要是自己也能享受的活動，都是晚年生活的支柱。

黃閎新提醒，如果渴望有人陪，也不一定只能等舊朋友出現。參加社區課程、學習團體、志工活動，這些地方都能認識新朋友。友情不是只有長久才算，願意傾聽、願意見面的當下，就是真實的陪伴。即使人數越來越少，只要願意走出去，關係的「溫度」就還在。願我們都能陪自己走過這段變動的歲月，也有能力向世界說一句：「我還在，我還想被好好陪伴。」

