肺結核藥「控貨」到11月 專家憂美國關稅攪局恐掀缺藥潮

專家示警，美國總統川普的高關稅政策已讓藥品市場陷入混亂，「控貨」恐只是缺藥潮的開端。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內年用量逾22萬錠的輝瑞「淨核膠囊150毫克」（Rifabutin）因原料藥問題，預計要「控貨」到11月中才恢復正常供應。專家指出，該藥是肺結核第二線用藥、鳥型分枝桿菌第一線用藥，一旦短缺，免疫力低下及愛滋病患者恐陷「無藥可用」危機，美國總統川普的高關稅政策已讓藥品市場陷入混亂，「控貨」恐只是缺藥潮的開端。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，「淨核膠囊」屬必要藥品，國內僅有此品項核准上市，適應症包括預防免疫抑制病人感染禽結核分枝桿菌及治療肺結核。藥商已通報因原料藥問題控貨，建議醫療院所優先供應給無法耐受Rifampin副作用、或與其他藥品有交互作用的病人。她也提醒，目前有成分為Rifampin的藥品可替代，但須依患者狀況謹慎使用，並呼籲醫療院所妥善分配現有庫存，保障上述患者及正接受該藥療程者優先用藥。

北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰指出，「淨核膠囊」多用於第一線藥物無法使用的肺結核患者，以及感染非結核分枝桿菌、特別是鳥型分枝桿菌的病人，後者常見於愛滋病與免疫力低下族群，患者可能會因缺藥而被迫換藥導致副作用增加，更嚴重的是，可能根本沒有替代藥可用。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜分析，美國關稅政策對專利藥與原料藥都是衝擊，輝瑞這款藥只是冰山一角。台灣約有6500名肺結核患者，用藥中斷不僅影響療效，還可能增加傳播風險，「這類核心藥物不能缺，否則倒楣的是病人」。

黃金舜直言，「控貨」恐怕只是起頭，且過去曾出現雖有許可證，但廠商實際未生產的情況，光看許可證並不足以反映真實供應狀況，呼籲衛福部應盡快公開盤點結果，透明揭露藥品庫存量、替代品及其庫存。

