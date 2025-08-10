健康網》孩子睡午覺能長高嗎？ 日本研究揭真相

日本研究發現，把含午睡的每天總睡眠時數，和小朋友身高的機率來做比較後，顯示每天總睡眠時數的長短，和小朋友身高較高的機率，並沒有出現同樣明顯的差異；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多家長關心，孩子中午小睡一下能長高嗎？美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成分享2024年的日本研究發現，把含午睡的每天總睡眠時數，和小朋友身高的機率來做比較後，顯示每天總睡眠時數的長短，和小朋友身高的高低機率，並沒有出現同樣明顯的差異，代表想要長高還是得在晚上早點睡。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，這篇日本的全國性出生世代研究，總共追蹤了超過5萬名日本健康幼兒，主要分析了他們在1歲半時的睡眠習慣，與這些孩子在3歲時的身高表現之間的關係。

陳奕成說，研究發現晚上睡越久的孩子，身高長高的機率也越大。和「晚上睡不到9小時」的孩子相比，睡9.5-11小時的孩子，身高長高於第75個百分位的機率提高了9%；如果晚上可以睡到11.5小時以上的話，身高長高於第75個百分位的機率更提高了25%。由此可見，晚上的睡眠時間，真的對小朋友身高有非常大的影響力。

雖然午睡不能幫助長高，但陳奕成表示，午睡對孩子的確有許多好處如下：

●恢復專注力：讓下午學習效率更高。

●改善情緒：午睡後孩子的情緒會比較穩定。

●促進免疫力：有助於孩子免疫系統的運作。

陳奕成強調，對於小朋友的生長來說，「睡多久」不如「幾點睡」更重要。生長激素就是在夜間熟睡分泌的，特別是深層睡眠的階段大量分泌。熬夜或睡眠被中斷，都會打斷這個分泌節奏，影響到小朋友的生長。而午間的小睡，對於彌補熬夜、晚睡對長高的影響，還是相當有限的。

