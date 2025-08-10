自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子睡午覺能長高嗎？ 日本研究揭真相

2025/08/10 14:55

日本研究發現，把含午睡的每天總睡眠時數，和小朋友身高的機率來做比較後，顯示每天總睡眠時數的長短，和小朋友身高較高的機率，並沒有出現同樣明顯的差異；情境照。（圖取自freepik）

日本研究發現，把含午睡的每天總睡眠時數，和小朋友身高的機率來做比較後，顯示每天總睡眠時數的長短，和小朋友身高較高的機率，並沒有出現同樣明顯的差異；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多家長關心，孩子中午小睡一下能長高嗎？美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成分享2024年的日本研究發現，把含午睡的每天總睡眠時數，和小朋友身高的機率來做比較後，顯示每天總睡眠時數的長短，和小朋友身高的高低機率，並沒有出現同樣明顯的差異，代表想要長高還是得在晚上早點睡。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，這篇日本的全國性出生世代研究，總共追蹤了超過5萬名日本健康幼兒，主要分析了他們在1歲半時的睡眠習慣，與這些孩子在3歲時的身高表現之間的關係。

陳奕成說，研究發現晚上睡越久的孩子，身高長高的機率也越大。和「晚上睡不到9小時」的孩子相比，睡9.5-11小時的孩子，身高長高於第75個百分位的機率提高了9%；如果晚上可以睡到11.5小時以上的話，身高長高於第75個百分位的機率更提高了25%。由此可見，晚上的睡眠時間，真的對小朋友身高有非常大的影響力。

雖然午睡不能幫助長高，但陳奕成表示，午睡對孩子的確有許多好處如下：

●恢復專注力：讓下午學習效率更高。

●改善情緒：午睡後孩子的情緒會比較穩定。

●促進免疫力：有助於孩子免疫系統的運作。

陳奕成強調，對於小朋友的生長來說，「睡多久」不如「幾點睡」更重要。生長激素就是在夜間熟睡分泌的，特別是深層睡眠的階段大量分泌。熬夜或睡眠被中斷，都會打斷這個分泌節奏，影響到小朋友的生長。而午間的小睡，對於彌補熬夜、晚睡對長高的影響，還是相當有限的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中