健康網》雨後到處「生菇」 最怕拿著APP充當專家

不少地方一直「生菇」，台北榮總職業醫學及臨床毒物部部主任楊振昌呼籲，勿徒手採菇更不要勿食，以免中毒。圖為綠褶菇。（北榮提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕降雨與高濕度環境下，台北、台中、南投、高雄及花蓮地區不少地方「生菇」，台北榮總職業醫學及臨床毒物部部主任楊振昌再次呼籲，路邊的「野菇」不要採。

2年前澳洲一女子在牛排裡放了「死帽菇」奪3命；4年前中國廣東則是誤採了「亞稀褶黑菇」，造成3人及1隻貓喪命。台北市公園處指出，道路分隔島上確實有菇類冒出來，對於民眾遛狗要留意勿讓犬隻誤觸。

請繼續往下閱讀...

不管是蓄意還是誤採，楊振昌說，台灣已知的毒蕈種類逾60種。坊間流傳有關毒蕈辨識的各種說法，像「顏色鮮艷者為毒蕈」、「具有菌托或無蟲蛀者有毒」、「接觸銀器會變黑」等，實則缺乏科學依據，亦非毒蕈獨有之特徵，易造成錯誤判斷。

最令人擔憂，是民眾依靠手機上APP，當起植物大師，楊振昌表示，網路平台與行動應用程式（App）提供植物與蕈類之影像辨識功能，甚至結合人工智慧與群眾資料庫進行即時判讀，但這些辨識工具仍存在多重限制，例如照片角度、光線條件、菇體生長階段不同，皆可能導致誤判。

楊振昌指出，就算是專家也須依據完整的型態學特徵與分子鑑定資料，才能準確判定種類與毒性。因此，無論科技輔助工具多先進，皆不可作為採食野菇的安全依據。再次叮嚀，民眾切勿因好奇、誤信外觀或仰賴手機App辨識結果，而擅自採摘、烹調或食用任何不明來源的蕈類，以避免造成嚴重甚至致命的健康危害。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法