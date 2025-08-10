健康網》襪子買錯 危害健康！醫提3選襪原則

襪子買對，將能有效維護健康。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕襪子是所有人都必須穿的衣著，從平價的襪子到高級絲襪都有受眾。然穿上有問題的襪子，比不合腳的襪子更加危險。黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」以及網站說明，你是否曾因為「價格便宜」或「設計可愛」而衝動購買？這些襪子可能不僅磨損皮膚，還會悄悄危害健康。

●氣味嗆鼻：研究指出，可能含芳香胺染料、揮發性有機化合物（VOCs），長期接觸與膀胱癌相關。

●一洗就掉色：研究提到，染料中可能有重金屬、致癌偶氮染料分解物，出汗可滲入皮膚，干擾內分泌與生殖健康。

●襪口勒痕：研究指出，襪子過緊可能壓迫血管神經，增加靜脈曲張、血栓、深部靜脈栓塞（DVT）風險。

●廉價襪：研究提到，常含甲醛防皺劑，與鼻咽癌、白血病風險相關；嬰兒襪檢出最高 24.5mg/kg。

黃軒強調，襪子是健康的第一防線，守住雙腳，就是守住全身健康。黃軒提醒安全選襪 3 原則：

●天然材質：純棉、竹纖維

●聞味道：刺鼻化學味直接淘汰

●檢查鬆緊：襪口彈性適中、不勒痕

