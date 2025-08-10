健康網》大小芋頭要煮對 營養師：富膳食纖維可替換主食

「小芋頭」長大並不會變「大芋頭」。營養師高敏敏說，芋頭有豐富的天然抗性澱粉，可以和精緻澱粉替換著吃；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕芋頭是台灣人餐桌上的熟悉食材，但你知道「大芋頭」與「小芋頭」其實有學問嗎？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，它們並不是單純的「大顆版」與「迷你版」關係，而是由「母芋」與「子芋」構成，不同品種的芋頭，吃法與風味也大不相同。營養師高敏敏於臉書提到，芋頭有豐富的天然抗性澱粉，加上膳食纖維，可以和精緻澱粉替換著吃。

農糧署提到，「小芋頭」長大並不會變「大芋頭」，它們可能是完全不同的品種。每種芋頭都有一顆主球莖，稱為母芋，母芋旁邊結出的數顆小球莖，則稱為子芋，由於有些品種是母芋較美味、有些則是子芋，所以一般常以「植物型態」和「栽培收穫目的」將芋頭品種分為「食用母芋」或「食用子芋」兩類。

食用母芋的品種

其主球莖大、呈橢圓狀，重量一般可達1台斤以上。常見有檳榔心芋、高雄1號等，因肉質細緻，膳食纖維豐富，適合用於煮粥、燉湯或做內餡。

食用子芋的品種

其分球性強、子芋數量可多達30個以上，有圓錐形、短球形、長球形及棒形等外型。常見有赤芽芋、高雄2號等，肉質較為Q彈，風味香甜濃郁，適合直接蒸煮、做內餡或芋頭乾。

