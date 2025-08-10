自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》大小芋頭要煮對 營養師：富膳食纖維可替換主食

2025/08/10 07:35

「小芋頭」長大並不會變「大芋頭」。營養師高敏敏說，芋頭有豐富的天然抗性澱粉，可以和精緻澱粉替換著吃；示意圖。（圖取自freepik）

「小芋頭」長大並不會變「大芋頭」。營養師高敏敏說，芋頭有豐富的天然抗性澱粉，可以和精緻澱粉替換著吃；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕芋頭是台灣人餐桌上的熟悉食材，但你知道「大芋頭」與「小芋頭」其實有學問嗎？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，它們並不是單純的「大顆版」與「迷你版」關係，而是由「母芋」與「子芋」構成，不同品種的芋頭，吃法與風味也大不相同。營養師高敏敏於臉書提到，芋頭有豐富的天然抗性澱粉，加上膳食纖維，可以和精緻澱粉替換著吃。

農糧署提到，「小芋頭」長大並不會變「大芋頭」，它們可能是完全不同的品種。每種芋頭都有一顆主球莖，稱為母芋，母芋旁邊結出的數顆小球莖，則稱為子芋，由於有些品種是母芋較美味、有些則是子芋，所以一般常以「植物型態」和「栽培收穫目的」將芋頭品種分為「食用母芋」或「食用子芋」兩類。

食用母芋的品種

其主球莖大、呈橢圓狀，重量一般可達1台斤以上。常見有檳榔心芋、高雄1號等，因肉質細緻，膳食纖維豐富，適合用於煮粥、燉湯或做內餡。

食用子芋的品種

其分球性強、子芋數量可多達30個以上，有圓錐形、短球形、長球形及棒形等外型。常見有赤芽芋、高雄2號等，肉質較為Q彈，風味香甜濃郁，適合直接蒸煮、做內餡或芋頭乾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中