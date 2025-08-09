自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》茹素者「蓋」健康 醫：門診次數少13％

2025/08/09 19:15

慈濟醫療財團法人執行長林俊龍說，長期茹素對超級高齡者而言越吃越健康，讓疾病遠離你；示意圖。（資料照）

慈濟醫療財團法人執行長林俊龍說，長期茹素對超級高齡者而言越吃越健康，讓疾病遠離你；示意圖。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕素食者的血管彈性比葷食者高4倍，茹素越久內皮細胞功能越好，慈濟醫療財團法人執行長林俊龍在2025高齡健康產業博覽會上再次疾呼，他表示，根據他長期觀察與研究，多項醫學實證結果，「養生就從『食』開始，素食者比葷食者更健康」。

林俊龍透過不同疾病別的研究也發現，素食飲食可保護人們降低糖尿病及空腹血糖異常的罹病率。素食飲食，以豆類食物取代肉類和魚類，並用全穀類食物代替精製碳水化合物，可能與BMI造成的非酒精性脂肪肝病呈負相關。素食者可以預防膽結石，林俊龍說，且不受基線高膽固醇血症的影響。非素食飲食和高膽固醇血症可能會增加女性膽結石風險。

持續素食及由葷轉素食，都可以有效預防（非因BMI過高、肥胖導致的）糖尿病。林俊龍以「慈濟健康世代研究資料庫」數據指出，奶蛋素食者的尿酸濃度最低，其次是純素食者，然後是非素食者，又可看出，素食飲食與痛風風險降低有關。

再來，林俊龍指出，素食飲食顯著降低了血壓、糖尿病和中風，尤其是缺血性中風，素食飲食應被視為中風預防和管理的重要策略。而與非素食者相比，素食者的血清維生素B12含量較低，葉酸和高半胱氨酸含量較高，素食飲食與缺血性和出血性中風的低風險有關。

其他在泌尿道感染、白內障、憂鬱症、心臟（血脂異常）、失智等疾病研究中，林俊龍說，素食者的風險都比葷食者低。以慈濟資料庫為樣本對照世代研究發現，素食者看門診次數明顯較低，與慈濟資料庫的葷食者相比，門診次數少13％、總醫療支出少15％。慈濟資料庫的葷食者的醫療支出比一般人口低了10％。林俊龍強調，即使素食的健康表現突出，但是素食者也不能偏食，所有青菜、豆類與堅果都要普遍攝取，素食者偏食反而會影響健康。

林俊龍強調，高齡者要健康並延緩老化，從飲食開始改變最快，逐步增加蔬食，或者奶蛋素都有正向好處。

