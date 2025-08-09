自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

竹市瘦腰活動 2百人甩腰圍上千公分、減重逾5百公斤

2025/08/09 13:49

新竹市衛生局舉辦瘦腰活動，有220人參加競賽，共甩腰圍1640.1公分及減重536.7公斤，今辦頒獎表揚。（新竹市府提供）



〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局今（2025）年4月起舉辦「遠離腹債，腰趁現在」瘦腰活動，吸引44支隊伍220人參與，結果出爐，共減去腰圍1640.1公分、體重536.7公斤，平均每人約減重2.43公斤，衛生局今頒發獎狀獎金給參賽者，鼓勵市民注意自身健康及腰圍和代謝變化，邁向亮麗健康人生。

衛生局指出，腰圍是代謝症候群的指標之一，2024年國人十大死因，代謝症候群的衍生疾病加總死亡率已高達30.3%。代謝症候群主要由5項危險因子組成，包括三高（血壓高、血糖高、血脂高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），其中，腰圍從外觀就能判斷是否異常，鼓勵市民從改變生活型態、健康飲食、規律運動等開始，做好體重管理及腰圍控制，預防代謝症候群發生。

此次瘦腰活動從4月份開跑後，有220人參與，今天衛生局也頒發15項獎項，其中政府機關組由「腰瘦趁現在就」獲金獎，共減少腰圍88.6 公分；職場組由「呼吸都會胖」獲金獎，共減下68.9公分腰圍；民眾組金獎由「爆肝肥宅隊」獲金獎，共減少腰圍59.6公分，全部共減重536.7公斤，平均每人約減重2.43公斤，除成功減少腰圍、改善體態，也更有精神，且有效降低代謝症候群風險。

新竹市衛生局舉辦瘦腰活動，有220人參加競賽，共甩腰圍1640.1公分及減重536.7公斤，今辦頒獎表揚。（新竹市府提供）



