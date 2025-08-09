健康網》做假牙一日完成 長庚醫院展示數位假牙

長庚醫院在2025年高齡產業展展出領先全台的數位假牙成果，並且由長庚醫院牙科部一般牙科系教授主任黃意方（中）親自說明。（長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕數位牙科技術日新月異，製作假牙不僅可以更精準、快速，甚至能夠「一日完成」！於「2025年高齡產業展」長庚醫院展出其領先全台的數位假牙成果，吸引眾多專業人士與長者家屬關注。其中，長庚醫院牙科部一般牙科系主任黃意方也特別出席，分享了數位技術在臨床上的實際應用與成功案例。

黃意方指出，傳統假牙需經過多次印模與試戴調整，從初診到完成往往需數週至數月，不僅耗時，也讓許多長者因反覆回診而感到不便。而在長庚醫院，醫師運用先進的數位口掃描儀搭配3D列印技術，能夠精準取得患者的口腔結構資料，進行個人化設計，現場即時製作出符合患者需求的假牙。這種新技術讓部分患者在「當天」即可完成假牙裝戴，真正實現快速又舒適的療程。

除了活動假牙的快速製作之外，長庚醫院也在「固定式假牙」領域取得突破性進展。傳統固定假牙的製作，通常需要超過一週的時間才能完成。然而，透過長庚醫院透過數位設備的導入以及院內配置臨床牙技師，即使是技術要求更高的固定式假牙，目前也能做到「大幅縮短製程」。在長庚，對於4顆牙齒以下的固定假牙，多數情況下可在兩至四小時內順利完成，不僅節省就診時間，更提升了療程的精準度與效率。

除了快速完成假牙之外，長庚醫院更展現數位醫療技術的另一創新突破：活動假牙數位重建。黃意方分享了一個特別的案例：一位高齡患者配戴了15年的活動假牙，雖已破損但仍習慣其形狀與咬合，對新假牙有適應困難。醫療團隊透過數位掃描與建模技術，成功複製並修復了原有假牙，在保留熟悉結構的同時強化其功能，讓長者能夠無縫接軌地恢復咀嚼能力，重拾飲食與生活品質。

長庚醫院表示，許多年長者因牙齒缺失導致飲食受限、說話不清、社交自信下降。數位假牙技術能精準調整假牙的密合度與穩定性，幫助長者重新找回清晰的語言表達與自信笑容。黃教授強調：「透過數位科技，我們不只是提升醫療效率，更是在幫助長者重拾尊嚴與生活的主動權。」

除了病患的受益，數位化也大幅提升醫療團隊的作業效率。過去需外送牙模、長時間等待；如今在診所或院內就能完成，大幅降低誤差與等待時間，同時減少多次回診的負擔，尤其對行動不便的長者，更為友善。

長庚醫院身為國內醫學中心的先驅，早已將數位牙科技術全面應用於日常臨床服務中，從全口義齒、局部假牙到植牙牙冠設計，皆能以數位流程為基礎，提供更高品質、更客製化的治療方案。

隨著AI輔助設計、雲端病例管理等新科技的持續發展，未來的數位假牙服務將更加智慧與便利。黃意方表示，長庚團隊將持續精進，結合技術與人文關懷，讓更多長者不再懼怕看牙、不再忍受缺牙之苦，輕鬆踏上健康人生的新旅程。

