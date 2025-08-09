自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》做假牙一日完成 長庚醫院展示數位假牙

2025/08/09 12:48

長庚醫院在2025年高齡產業展展出領先全台的數位假牙成果，並且由長庚醫院牙科部一般牙科系教授主任黃意方（中）親自說明。（長庚醫院提供）

長庚醫院在2025年高齡產業展展出領先全台的數位假牙成果，並且由長庚醫院牙科部一般牙科系教授主任黃意方（中）親自說明。（長庚醫院提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕數位牙科技術日新月異，製作假牙不僅可以更精準、快速，甚至能夠「一日完成」！於「2025年高齡產業展」長庚醫院展出其領先全台的數位假牙成果，吸引眾多專業人士與長者家屬關注。其中，長庚醫院牙科部一般牙科系主任黃意方也特別出席，分享了數位技術在臨床上的實際應用與成功案例。

黃意方指出，傳統假牙需經過多次印模與試戴調整，從初診到完成往往需數週至數月，不僅耗時，也讓許多長者因反覆回診而感到不便。而在長庚醫院，醫師運用先進的數位口掃描儀搭配3D列印技術，能夠精準取得患者的口腔結構資料，進行個人化設計，現場即時製作出符合患者需求的假牙。這種新技術讓部分患者在「當天」即可完成假牙裝戴，真正實現快速又舒適的療程。

除了活動假牙的快速製作之外，長庚醫院也在「固定式假牙」領域取得突破性進展。傳統固定假牙的製作，通常需要超過一週的時間才能完成。然而，透過長庚醫院透過數位設備的導入以及院內配置臨床牙技師，即使是技術要求更高的固定式假牙，目前也能做到「大幅縮短製程」。在長庚，對於4顆牙齒以下的固定假牙，多數情況下可在兩至四小時內順利完成，不僅節省就診時間，更提升了療程的精準度與效率。

除了快速完成假牙之外，長庚醫院更展現數位醫療技術的另一創新突破：活動假牙數位重建。黃意方分享了一個特別的案例：一位高齡患者配戴了15年的活動假牙，雖已破損但仍習慣其形狀與咬合，對新假牙有適應困難。醫療團隊透過數位掃描與建模技術，成功複製並修復了原有假牙，在保留熟悉結構的同時強化其功能，讓長者能夠無縫接軌地恢復咀嚼能力，重拾飲食與生活品質。

長庚醫院表示，許多年長者因牙齒缺失導致飲食受限、說話不清、社交自信下降。數位假牙技術能精準調整假牙的密合度與穩定性，幫助長者重新找回清晰的語言表達與自信笑容。黃教授強調：「透過數位科技，我們不只是提升醫療效率，更是在幫助長者重拾尊嚴與生活的主動權。」

除了病患的受益，數位化也大幅提升醫療團隊的作業效率。過去需外送牙模、長時間等待；如今在診所或院內就能完成，大幅降低誤差與等待時間，同時減少多次回診的負擔，尤其對行動不便的長者，更為友善。

長庚醫院身為國內醫學中心的先驅，早已將數位牙科技術全面應用於日常臨床服務中，從全口義齒、局部假牙到植牙牙冠設計，皆能以數位流程為基礎，提供更高品質、更客製化的治療方案。

隨著AI輔助設計、雲端病例管理等新科技的持續發展，未來的數位假牙服務將更加智慧與便利。黃意方表示，長庚團隊將持續精進，結合技術與人文關懷，讓更多長者不再懼怕看牙、不再忍受缺牙之苦，輕鬆踏上健康人生的新旅程。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中