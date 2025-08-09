自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》6成台灣男性肥胖！ 營養師教你飲食＋運動打造健康體位

2025/08/09 15:01

根據國民營養健康狀況變遷調查，台灣男性成人體位為過重及肥胖的比例約6成，腰圍大於建議值90公分的比例超過4成。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年紀增長，代謝變慢、活動量下降，加上家庭與工作的壓力，許多爸爸不知不覺體重悄悄上升，肚子也漸漸凸出來。食在好健康營養師於臉書發文分享，根據國民營養健康狀況變遷調查，台灣男性成人體位為過重及肥胖的比例約6成，腰圍大於建議值90公分的比例超過4成！統計顯示，體重越重的人罹患慢性疾病機率越高。

因此，維持健康體位，就是照顧自己、照顧身旁所愛之人的關鍵一步！打造「健康型男」好體位，健康飲食很重要：

●減少高油、高鹽、高糖的食物：如炸物、加工食品、含糖飲料。

●均衡飲食：每餐均衡攝取全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類及油脂與堅果種子類。

●適當份量：依據我的餐盤，用手掌、拳頭、杯子、湯匙作為簡易的份量參考值，適當不過量的進食，記得每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。

營養師提到，除了飲食控制，規律運動也是重點。

●每週累積150分鐘中等強度運動：如快走、騎車、游泳

●加入肌力訓練，提升代謝並幫助維持肌肉量：如阻力訓練

●將活動融入生活中：如爬樓梯取代搭電梯、走路接送孩子上下學、騎腳踏車上下班

營養師提醒，打造健康體位，除了飲食與運動上的努力，還要搭配適當的睡眠並保持愉快的心情，才能真正成為健康、帥氣、活力滿滿的健康好型男哦！

