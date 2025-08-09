健康網》躺下秒睡恐「睡眠負債」 專家提8警訊：更易生病

不少人在不知不覺中累積睡眠負債，造成自己經常生病。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你也是一躺下就睡著的人嗎？睡眠問題經常成為現代人的困擾，但也有很多人有「秒睡」的本領，即使任何環境都能睡得很香。日本專家說明，這樣的習慣並不是好事。同時列出多項有關睡眠的警訊，若符合代表自己有睡眠負債的問題！

日本經歷猛暑，另一個經常發生的狀況是睡不好。一對50歲左右的夫婦抱怨，因為實在太熱，即使開著空調也很難睡著，半夜時常突然醒來；且必須分床睡。

《朝日電視台》報導，睡眠專家梶本修身表示，「睡眠負債將使得慢性疲勞與失眠增加。」睡眠負債是指長期睡眠不足的狀態，會隨著時間變長不斷累積。例如若建議睡7小時，你只睡5小時，那就欠了2小時債務。研究顯示，睡眠時間少於6小時的人罹患心血管疾病的風險高出4.95倍，罹患糖尿病風險高出1.37倍；憂鬱症風險多2.27倍。

梶本修身提出睡眠負債的身體警訊有8項：

●在火車或公車上容易睡著

●躺下5分鐘內便會入睡

●半夜會突然醒來2次以上

●起床4小時後會感到疲倦。

●假日睡眠時間比平日多2小時以上。

●睡眠時會打鼾

●睡眠時容易出汗，醒來時睡衣全是汗。

●容易感冒

梶本修身針對符合數目來說明健康狀況：

●符合0項：您的睡眠品質較高，睡眠品質處於最佳狀態。

●符合1-2項：您正處於睡眠負債的早期階段，需嘗試恢復規律的生活。

●符合3-4項：您很可能已經累積了睡眠負債。

●符合5項以上：的睡眠品質較差，且生病風險較高，需要立即改善。

關於幫助睡眠的方法，梶本修身建議，洗澡可以改用溫水淋浴，減少泡澡次數。若需要泡澡，水溫盡量在攝氏38到40度，泡5到10分鐘。睡前可以換上睡衣、讀書、聽熟悉的音樂或聲音、做輕度伸展運動。另外需要於20分鐘內喝下200c.c.常溫水。

環境部分，他建議在睡前點暖色系燈光，營造日落感，並刺激人體疲倦。同時枕頭也可選擇較高的方便側躺的枕頭；另外起床時應當被陽光照射而醒來，避免被鬧鐘或戶外吵雜聲音弄醒，較能緩解睡眠問題。

