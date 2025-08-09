自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》香料潛藏農藥風險！ 營養師曝6方法安心挑

2025/08/09 17:50

營養師高敏敏提醒，香料挑的不好吃下肚不只破壞味蕾，更可能威脅健康；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏提醒，香料挑的不好吃下肚不只破壞味蕾，更可能威脅健康；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕買回家的黑胡椒和辣椒粉，本來是為料理添香增色的小幫手，卻可能暗藏農藥或工業染料的風險。營養師高敏敏於臉書專頁分享，香料挑的不好吃下肚不只破壞味蕾，更可能威脅健康。避免香料潛在風險應遵循選擇商家、檢查標示、觀察外觀、分散風險、均衡飲食、縮短運輸6原則。

高敏敏分享香料可能潛藏的風險。

黑胡椒

黑胡椒可能有農藥磷化氫，磷化氫是一種薰蒸式農藥，常常用在乾燥穀類或調味料，用來殺蟲所以有劇毒性。吃過量恐導致：

輕度中毒：頭痛、無力、胸悶、噁心、咳嗽、腹痛。

中度中毒：嗜睡、抽蓄、呼吸困難。

重度中毒：昏迷、肺水腫、心肌衰竭。

磷化氫較常出現在進口或需要長時間儲存的穀物、調味料如：穀物類、豆類、堅果、香料類、茶葉。

營養師高敏敏提醒，胡椒粉潛藏風險為農藥磷化氫，磷化氫是一種薰蒸式農藥，常常用在乾燥穀類或調味料，用來殺蟲所以有劇毒性；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏提醒，胡椒粉潛藏風險為農藥磷化氫，磷化氫是一種薰蒸式農藥，常常用在乾燥穀類或調味料，用來殺蟲所以有劇毒性；示意圖。（圖取自freepik）

辣椒粉

辣椒粉恐有工業色素蘇丹紅，蘇丹紅是1種工業用人工合成染料，不是食品級色素，常用來染皮革、蠟、塑膠、油墨等材料，吃過量恐導致：肝腎功能受損、皮膚過敏 、膀胱癌。經常出現在需要增添橘紅色的食材裡例如：鴨蛋黃、辣椒粉、豆腐乳、調味粉（麻辣藥膳湯粉、新疆孜然粉、黃咖哩醬粉、紅燒牛肉湯粉）。

避免香料地雷高敏敏有6大建議。

選擇商家：選擇信譽良好、通過多項食品認證的食品商家購買。

檢查標示：於購買前仔細閱讀食品成分表，也盡量少買來路不明，成分無標示的食品。

觀察外觀：避免顏色過於鮮豔，或售價過低的食品。

分散風險：不要限定購買特定品牌或食物。

均衡飲食：不要只吃特定食物，盡量選擇多樣化、多種配色、原型食物；自己簡單煮一定是更健康、單純的。

縮短運輸：減少運輸過程、選國產，避免長時間運輸導致食材變質。

