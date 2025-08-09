56歲保全停車場迷路、搞錯包裹收件人 竟是「年輕型失智症」

針對年輕型失智症個案逐年增加，羅東博愛醫院舉辦宜蘭首場「年輕型失智病友會」，提供病友與家屬交流與支持的平台。（羅東博愛醫院提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭1名56歲王姓男子，擔任保全工作逾10年，近1年突然在最熟悉的社區停車場迷路，還搞錯包裹收件人，家人誤會是中年職業倦怠，直至就醫確診「年輕型失智症」，宜蘭縣目前約有200人罹病。羅東博愛醫院失智共同照護中心表示，職場異常表現往往是最早警訊，及早介入有機會延緩3至5年惡化。

羅東博愛醫院失智共同照護中心主任劉競雄說，失智症多發生於70至80歲長者，而65歲前發病則被稱為「年輕型失智症」。這類患者常未出現傳統印象中的記憶衰退，反而可能像王姓保全一樣，出現方向感喪失、語言障礙、情緒不穩，甚至影響工作判斷力。

他說，年輕型失智症的病因多與遺傳相關，部分患者透過基因檢測可發現有顯性失智症基因。王姓保全確診後，雖無法繼續從事保全工作，但在醫療團隊建議下，開始參與樂智據點的課程活動，透過認知訓練、體能活動與社交互動延緩退化，提升生活品質。

針對年輕型失智症個案逐年增加，羅東博愛醫院舉辦宜蘭首場「年輕型失智病友會」，提供病友與家屬交流與支持的平台。神經內科醫師高志堅說，失智症早期多表現為輕度認知障礙，若能及早介入，有機會延緩3至5年惡化。由於症狀常與憂鬱或焦慮混淆，年輕型失智症診斷難度高，醫護第一線應提高警覺，及早轉介診斷，並協助病人銜接職涯重建與心理支持。

宜蘭縣長期照護服務管理所所長游淑靜說，宜蘭全縣約有7千名失智症個案，其中200人為65歲以下族群，縣府將持續投入資源，整合醫療與社區團隊，打造全方位照護網。

