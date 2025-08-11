自由電子報
健康網》年輕人也可能頻尿 醫揭尿失禁新療法4特點：安全免侵入

2025/08/11 14:36

好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩提到，尿失禁並不是年紀大才會有，很多女性生產後、男性攝護腺開刀後，或是有糖尿病、神經疾病的患者，都可能出現「膀胱控制變差」的狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩提到，尿失禁並不是年紀大才會有，很多女性生產後、男性攝護腺開刀後，或是有糖尿病、神經疾病的患者，都可能出現「膀胱控制變差」的狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天頻尿、漏尿、夜間起床好幾次，連笑一下、咳一聲都怕「濕」身，好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩提到，這些並不是年紀大才會有，很多女性生產後、男性攝護腺開刀後，或是有糖尿病、神經疾病的患者，都可能出現「膀胱控制變差」的狀況。常見的像是尿失禁、膀胱過動症，就是這樣來的。而新療法­磁波椅有4大特點：非侵入式、改善頻尿、兼顧性功能、療程簡單安全。

戴定恩於臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」發文分享，除了吃藥、凱格爾運動，現在還有新療法­─磁波椅可選擇。不用脫衣、不用插電極，也不用侵入身體組織，只要坐在椅子上20分鐘，肌肉和神經就能被「磁場」喚醒，重啟膀胱控制力！

醫揭磁波椅4大特色

非侵入式

傳統的電刺激治療要放入探頭，不少患者一聽就皺眉。磁波椅則是坐著就能治療，透過椅子下方的磁場產生微電流，刺激深層的骨盆底肌群，全程不用脫衣服，也不需進入體內，就能訓練控制肌肉的神經。

改善頻尿急迫

你是否有過「才剛上完廁所又想尿」的窘境？磁波椅可幫助穩定膀胱不自主的收縮、減緩突如其來的尿意，對膀胱過動症有不錯的改善效果，也能提升尿液控制能力，減少突發的「尿急跑廁所」。

兼顧性功能

根據臨床資料，骨盆底肌群強化不只對膀胱有幫助，對男性性功能與女性私密處緊實，也可能有潛在改善作用。許多患者在療程過程中，不僅尿失禁減少，性生活的滿意度也提升了。

療程簡單安全

每次療程只需坐20分鐘，每週1～2次，平均三個月就有明顯效果。不像吃藥有副作用，也不用擔心術後恢復期，療程穩定、安全性高，適合長期困擾卻又怕麻煩的族群。

