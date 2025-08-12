健康網》工作到一半嘴饞又怕胖？ 營養師推3健康零食

營養師分享，無調味堅果、無糖豆漿、無糖優格都是好選擇，購買時記得都要選擇「無添加糖」、「無糖」的商品，並適量攝取；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕工作到一半，嘴饞想吃點心，但1盒巧克力的含糖量可能就超過每日總熱量的5%。想解饞又怕攝取過多糖分，該怎麼選才健康又安心？食在好健康營養師於臉書發文分享，無調味堅果、無糖豆漿、無糖優格都是好選擇，購買時記得都要選擇「無添加糖」、「無糖」的商品，並適量攝取。

無調味堅果

堅果含有不飽和脂肪酸、膳食纖維與維生素E，對心血管健康和抗氧化都有幫助。每天建議一湯匙或整隻大姆指的量，選擇無添加精製糖與鹽分的原味堅果，能解饞也能兼顧健康。

請繼續往下閱讀...

無糖豆漿

豆漿是低脂的豆魚蛋肉類，含有植物性蛋白質且脂肪少，熱量相對較低。如果平常下午都很想喝飲料，不如在冰箱放一罐無糖豆漿，是上班族解饞的好選擇。

無糖優格

想要飽足感的話，也可以試試無糖優格，優格在發酵過程中會分解乳品中天然的糖，所以相較於乳品糖含量更低！如果想要吃得更豐盛，也可以切一點水果片帶到公司，吃優格的時候加上一點天然水果，好吃又更營養！

營養師提醒，不論是堅果、豆漿還是優格，購買時記得都要選擇「無添加糖」、「無糖」的商品，而且要適量攝取。

