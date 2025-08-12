自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》工作到一半嘴饞又怕胖？ 營養師推3健康零食

2025/08/12 13:55

營養師分享，無調味堅果、無糖豆漿、無糖優格都是好選擇，購買時記得都要選擇「無添加糖」、「無糖」的商品，並適量攝取；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，無調味堅果、無糖豆漿、無糖優格都是好選擇，購買時記得都要選擇「無添加糖」、「無糖」的商品，並適量攝取；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕工作到一半，嘴饞想吃點心，但1盒巧克力的含糖量可能就超過每日總熱量的5%。想解饞又怕攝取過多糖分，該怎麼選才健康又安心？食在好健康營養師於臉書發文分享，無調味堅果、無糖豆漿、無糖優格都是好選擇，購買時記得都要選擇「無添加糖」、「無糖」的商品，並適量攝取。

無調味堅果

堅果含有不飽和脂肪酸、膳食纖維與維生素E，對心血管健康和抗氧化都有幫助。每天建議一湯匙或整隻大姆指的量，選擇無添加精製糖與鹽分的原味堅果，能解饞也能兼顧健康。

無糖豆漿

豆漿是低脂的豆魚蛋肉類，含有植物性蛋白質且脂肪少，熱量相對較低。如果平常下午都很想喝飲料，不如在冰箱放一罐無糖豆漿，是上班族解饞的好選擇。

無糖優格

想要飽足感的話，也可以試試無糖優格，優格在發酵過程中會分解乳品中天然的糖，所以相較於乳品糖含量更低！如果想要吃得更豐盛，也可以切一點水果片帶到公司，吃優格的時候加上一點天然水果，好吃又更營養！

營養師提醒，不論是堅果、豆漿還是優格，購買時記得都要選擇「無添加糖」、「無糖」的商品，而且要適量攝取。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中