自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》母乳解凍後別再「冰」！ 營養師：有污染風險

2025/08/08 21:29

營養師林世航指出，現擠的母乳是最營養的狀態，但也不必過於擔心冷藏和冷凍的母乳，有營養流失的問題，可透過副食品來補充。（圖取自photoAc）

營養師林世航指出，現擠的母乳是最營養的狀態，但也不必過於擔心冷藏和冷凍的母乳，有營養流失的問題，可透過副食品來補充。（圖取自photoAc）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕母乳是寶寶最好的食物，在近年的母乳推廣教育下，母乳哺餵意願大幅提高，但是對於媽媽而言過多的母乳該怎麼辦？營養師林世航於臉書專頁「好食課」及網站發文指出，現擠的母乳是最營養的狀態，但也不必過於擔心冷藏和冷凍的母乳，有營養流失的問題，可透過副食品來補充。應特別注意解凍復熱的母乳不應再次冷凍和冷藏，有污染和營養流失風險。

母乳怎麼保存 能冷藏或冷凍多久？

根據國民健康署的資料顯示，剛擠出來的奶水可以在攝氏25度的室溫下放置6-8小時。若以冷藏室保存的話可以保存5-8天，以冷凍方式保存則可以儲存3至4個月。

母乳冷藏的營養素變化

研究顯示母乳在冷藏72小時狀況下，僅有維生素C會大幅減少，但其他營養素含量變化不大。在冷藏96小時後，白血球總數會減少16%、乳糖與總蛋白含量下降5%、總脂肪量不變、維生素E會減少25-30%，但免疫球蛋白A、乳鐵蛋白不太受到冷熱影響，

母乳冷凍的營養素變化

林世航提到，母乳在冷凍狀態下，營養素變化更小，因此如果媽媽時間允許與不嫌麻煩的狀況，建議以冷凍方式保存母乳。

母乳加熱怎麼做？

國民健康署建議，冷凍的母奶可以先以冷水慢慢解凍，或提前放置在冰箱冷藏室讓其在冷藏環境下解凍。在餵食前再將溫熱達到室溫即可。另外，提醒媽媽們母乳千萬不要放入微波爐中加溫，避免溫度不均燙傷寶寶，也不要直接接觸到火源，減少營養素的破壞。

母乳復熱後可以再冷凍、冷藏嗎？

國民健康署不建議解凍復熱的母乳再次冷凍和冷藏，可以避免污染和營養素流失的問題。因此，媽媽們一次解凍的母乳量不宜太多，減少浪費問題。

林世航提醒，現擠的母乳當然會是最好、最營養的狀態，但在生活中難免會有保存需求，而減少的營養素也可以透過寶寶自身儲存、副食品等方式攝取到。所以媽媽們也不用過於擔心，只要維持母乳哺育，無論是新鮮、冷藏或冷凍復熱，都可以給予寶寶最好的營養！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中