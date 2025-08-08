自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

把頭皮當成種田 愛心里長捐髮助癌友做假髮

2025/08/08 20:04

愛心里長盧逸洋捐髮做公益。（記者葉永騫攝）

愛心里長盧逸洋捐髮做公益。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕把自己的頭皮當成一塊田，每2、3年就採收一次，捐給癌症病人使用，屏東市瑞光里長盧逸洋留髮捐做公益，一開始為了生病的外婆祈福，後來卻成了他紀念過世外婆的方式，10年如一日，未曾中斷，不了解他的人，常為了他留長髮有意見，但身旁的友人卻不斷的跟隨他的腳步，開始留髮捐髮，嘉惠因為癌症掉髮的病患，這項愛心善行讓人感動。

41歲的盧逸洋說，捐頭髮是因為10年前與他最親近的外婆身體不好，加上當時在醫院工作接觸到癌症病患因為化療頭髮掉光光，所以有了留髮捐髮給癌症病人的想法，第一次留髮3年多，留了30公分捐出去，但當時外婆已過世，所以就成了紀念過世外婆的一種方式，10年來已捐了4次，把頭皮當成一塊田，2、3年長成後就剪下來收穫，捐給中華民國癌病腫瘤患者扶助協會，而製作一頂假髮大約要6000元以上的成本，他除了捐髮外，也捐錢給協會，盡自己的力量來幫忙更多的癌症病患。

傅建雄將捐出的頭髮及錢放在一起寄出去。（ 傅建雄提供）

傅建雄將捐出的頭髮及錢放在一起寄出去。（ 傅建雄提供）

盧逸洋指出，男生一開始留頭髮，總是會引起異樣的眼光，常常被不了解的上級長官關切，要經過一段時間才會轉變，為避免長官的困擾，他避免在公開場所出面，不過里內的里民們都了解他留髮是為了捐髮做公益，有些人還會詢問他意見，甚至跟著留髮來幫助人。

這個星期才去捐髮的屏東市民代表傅建雄就因為受到盧逸洋的感召，也留了一年多的頭髮，他強調捐髮不能有染、燙，捐髮長度有15、20、30公分3種，就視捐髮人的意願。

傅建雄將留長的頭髮剪掉，與盧逸洋合照。（傅建雄提供）

傅建雄將留長的頭髮剪掉，與盧逸洋合照。（傅建雄提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中