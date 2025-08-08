把頭皮當成種田 愛心里長捐髮助癌友做假髮

愛心里長盧逸洋捐髮做公益。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕把自己的頭皮當成一塊田，每2、3年就採收一次，捐給癌症病人使用，屏東市瑞光里長盧逸洋留髮捐做公益，一開始為了生病的外婆祈福，後來卻成了他紀念過世外婆的方式，10年如一日，未曾中斷，不了解他的人，常為了他留長髮有意見，但身旁的友人卻不斷的跟隨他的腳步，開始留髮捐髮，嘉惠因為癌症掉髮的病患，這項愛心善行讓人感動。

41歲的盧逸洋說，捐頭髮是因為10年前與他最親近的外婆身體不好，加上當時在醫院工作接觸到癌症病患因為化療頭髮掉光光，所以有了留髮捐髮給癌症病人的想法，第一次留髮3年多，留了30公分捐出去，但當時外婆已過世，所以就成了紀念過世外婆的一種方式，10年來已捐了4次，把頭皮當成一塊田，2、3年長成後就剪下來收穫，捐給中華民國癌病腫瘤患者扶助協會，而製作一頂假髮大約要6000元以上的成本，他除了捐髮外，也捐錢給協會，盡自己的力量來幫忙更多的癌症病患。

請繼續往下閱讀...

傅建雄將捐出的頭髮及錢放在一起寄出去。（ 傅建雄提供）

盧逸洋指出，男生一開始留頭髮，總是會引起異樣的眼光，常常被不了解的上級長官關切，要經過一段時間才會轉變，為避免長官的困擾，他避免在公開場所出面，不過里內的里民們都了解他留髮是為了捐髮做公益，有些人還會詢問他意見，甚至跟著留髮來幫助人。

這個星期才去捐髮的屏東市民代表傅建雄就因為受到盧逸洋的感召，也留了一年多的頭髮，他強調捐髮不能有染、燙，捐髮長度有15、20、30公分3種，就視捐髮人的意願。

傅建雄將留長的頭髮剪掉，與盧逸洋合照。（傅建雄提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法