健康網》不孕非無解！ 中醫5方法調體質

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，中醫認為，生育力的恢復需要從身體內在的調理做起；應了解自身體質、調整月經與排卵周期、調理子宮環境、針灸治療、生活方式的配合調整。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕不孕問題並非無解，許多時候是因為體內氣血失調、陰陽不和，導致生育功能未能正常發揮。鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文指出，中醫認為，生育力的恢復需要從身體內在的調理做起；應了解自身體質、調整月經與排卵周期、調理子宮環境、針灸治療、生活方式的配合調整。

周宗翰提到，中醫強調每位女性的體質不同，因此治療不孕的方式也應根據體質進行調整。

辨證施治 了解自身體質

常見的體質問題包括：

●腎虛：腎為生殖之本，腎虛可導致月經不調、排卵問題等。

●氣血不足：氣血運行不暢，卵巢功能會受到影響。

●濕熱內蘊：濕氣重、熱毒積聚，可能會干擾子宮環境，降低受孕機會。

中醫師會根據具體症狀與體質來判斷，並制定對應的治療方案。

周宗翰提到，中醫師會根據具體症狀與體質來判斷，並制定對應的治療方案。（資料照）

調整月經與排卵周期

周宗翰說，中醫對於月經不調和排卵問題有著深刻的理解，會透過調理月經的規律來改善生育力。

●活血化瘀：針對有血瘀問題的女性，中醫會使用活血化瘀的藥材來疏通經絡，促進卵巢功能。

●補氣養血：對於氣血不足的女性，中藥如當歸、黃芪等能夠幫助補充氣血，促進卵巢健康。

調理子宮環境 提升懷孕機會

周宗翰說明，中醫認為，子宮是孕育生命的土壤，若子宮環境不佳，將影響受孕機會。針對這一問題，中醫會根據不同的症狀進行調理。

●溫宮散寒：對於因為寒冷引起的不孕，會使用溫經散寒的中藥，如桂枝、紅花等，來改善子宮內的寒氣。

●清熱解毒：如果體內濕熱較重，會通過清熱解毒的草藥來改善子宮環境，避免熱毒對懷孕的影響。

針灸治療 疏通經絡調理內分泌

周宗翰提到，針灸在中醫治療不孕中扮演著重要角色，通過針刺特定的穴位，促進氣血運行，調整內分泌系統，從而改善生育力。

●子宮穴、三陰交、腎俞穴等是常用的針灸穴位，對於促進卵巢功能、調理月經有顯著的效果。

周宗翰提到，針灸在中醫治療不孕中扮演著重要角色，通過針刺特定的穴位，促進氣血運行，調整內分泌系統，從而改善生育力。（圖取自freepik）

生活方式的配合調整

周宗翰表示，中醫強調內外合治，所以生活方式的調整對不孕治療同樣重要。

●避免過度疲勞：適當休息，避免長時間工作過度。

●調整作息：保持規律的生活作息，有助於內分泌系統的穩定。

●情緒管理：中醫認為，情緒波動大會損傷氣血，因此保持平和的心態是保持生育力的關鍵。

周宗翰提醒，治療不孕並非一朝一夕的事，真正的關鍵在於調整體質，改善內在環境，讓身體恢復最適合受孕的狀態。中醫治療不孕，強調個體差異，通過辨證施治，調理氣血，改善子宮環境，配合生活方式調整，能有效提高懷孕機會。

