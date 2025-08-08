自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》不孕非無解！ 中醫5方法調體質

2025/08/08 20:26

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，中醫認為，生育力的恢復需要從身體內在的調理做起；應了解自身體質、調整月經與排卵周期、調理子宮環境、針灸治療、生活方式的配合調整。（資料照）

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，中醫認為，生育力的恢復需要從身體內在的調理做起；應了解自身體質、調整月經與排卵周期、調理子宮環境、針灸治療、生活方式的配合調整。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不孕問題並非無解，許多時候是因為體內氣血失調、陰陽不和，導致生育功能未能正常發揮。鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文指出，中醫認為，生育力的恢復需要從身體內在的調理做起；應了解自身體質、調整月經與排卵周期、調理子宮環境、針灸治療、生活方式的配合調整。

周宗翰提到，中醫強調每位女性的體質不同，因此治療不孕的方式也應根據體質進行調整。

辨證施治 了解自身體質

常見的體質問題包括：

●腎虛：腎為生殖之本，腎虛可導致月經不調、排卵問題等。

●氣血不足：氣血運行不暢，卵巢功能會受到影響。

●濕熱內蘊：濕氣重、熱毒積聚，可能會干擾子宮環境，降低受孕機會。

中醫師會根據具體症狀與體質來判斷，並制定對應的治療方案。

周宗翰提到，中醫師會根據具體症狀與體質來判斷，並制定對應的治療方案。（資料照）

周宗翰提到，中醫師會根據具體症狀與體質來判斷，並制定對應的治療方案。（資料照）

調整月經與排卵周期

周宗翰說，中醫對於月經不調和排卵問題有著深刻的理解，會透過調理月經的規律來改善生育力。

●活血化瘀：針對有血瘀問題的女性，中醫會使用活血化瘀的藥材來疏通經絡，促進卵巢功能。

●補氣養血：對於氣血不足的女性，中藥如當歸、黃芪等能夠幫助補充氣血，促進卵巢健康。

調理子宮環境 提升懷孕機會

周宗翰說明，中醫認為，子宮是孕育生命的土壤，若子宮環境不佳，將影響受孕機會。針對這一問題，中醫會根據不同的症狀進行調理。

●溫宮散寒：對於因為寒冷引起的不孕，會使用溫經散寒的中藥，如桂枝、紅花等，來改善子宮內的寒氣。

●清熱解毒：如果體內濕熱較重，會通過清熱解毒的草藥來改善子宮環境，避免熱毒對懷孕的影響。

針灸治療 疏通經絡調理內分泌

周宗翰提到，針灸在中醫治療不孕中扮演著重要角色，通過針刺特定的穴位，促進氣血運行，調整內分泌系統，從而改善生育力。

●子宮穴、三陰交、腎俞穴等是常用的針灸穴位，對於促進卵巢功能、調理月經有顯著的效果。

周宗翰提到，針灸在中醫治療不孕中扮演著重要角色，通過針刺特定的穴位，促進氣血運行，調整內分泌系統，從而改善生育力。（圖取自freepik）

周宗翰提到，針灸在中醫治療不孕中扮演著重要角色，通過針刺特定的穴位，促進氣血運行，調整內分泌系統，從而改善生育力。（圖取自freepik）

生活方式的配合調整

周宗翰表示，中醫強調內外合治，所以生活方式的調整對不孕治療同樣重要。

●避免過度疲勞：適當休息，避免長時間工作過度。

●調整作息：保持規律的生活作息，有助於內分泌系統的穩定。

●情緒管理：中醫認為，情緒波動大會損傷氣血，因此保持平和的心態是保持生育力的關鍵。

周宗翰提醒，治療不孕並非一朝一夕的事，真正的關鍵在於調整體質，改善內在環境，讓身體恢復最適合受孕的狀態。中醫治療不孕，強調個體差異，通過辨證施治，調理氣血，改善子宮環境，配合生活方式調整，能有效提高懷孕機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中