健康網》機械式助行器使用全攻略 選購要點與安全步驟一次看

彰化基督教醫院復健醫學研究中心魏大森主任說明，機械式助行器提供中等程度的體重支撐與扶握功能，以增加行動獨立性及行動範圍，並可協助保持平衡，提高行走時的穩定性，避免跌倒。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕機械式助行器是一種具金屬外框的多腳輔助器材，能分擔使用者部分體重，並提供扶握支撐，使行走更安全、穩健。這類產品依設計不同，適用對象與使用方法亦有些許差異，以下帶您了解機械式助行器的功能與正確使用方法。

什麼情況適合使用

彰化基督教醫院復健醫學研究中心主任魏大森說明，機械式助行器提供中等程度的體重支撐與扶握功能，以增加行動獨立性及行動範圍，並可協助保持平衡，提高行走時的穩定性，避免跌倒，適用於以下狀況：

●下肢無力或行走需支撐平衡者。

●肌力退化減弱、關節老化之高齡者。

●長期臥床或因慢性疾病而身體較虛弱的患者。

●骨科術後、骨關節問題或是體重過重而須復健的患者。

●有平衡障礙、容易跌倒者。

機械式助行器該怎麼選

機械式助行器屬醫療器材，建議徵詢醫療專業意見選用。魏大森主任表示，不同款式的助行器適用族群建議如下：

●標準型（無輪）助行器

需手部力量提起，適合基本行走能力者。

標準型（無輪）助行器。（圖取自食藥署藥物食品安全週報第1038期）

●二輪助行器

省力但需控制滑動，適合肌力稍弱者。

二輪助行器。（圖取自食藥署藥物食品安全週報第1038期）

●四輪助行器

附煞車與座椅，行動力佳但需煞車操作能力者。

四輪助行器。（圖取自食藥署藥物食品安全週報第1038期）

•其他特殊型態

應依個別狀況選用。

使用注意3步驟

為了使機械式助行器發揮應有效能，同時保障使用安全，在開始使用機械式助行器之前，請務必仔細閱讀產品說明書，調整產品（如高度）以符合使用者所需，也可請專業人員調整與指導後使用。魏大森建議以下步驟：

1.將助行器往前推動一步，移動較無力或患側那一腳至助行器範圍內。

2.再移動另一隻腳。

3.使用四輪助行器需熟練使用煞車系統，要停下或休息時務必使用煞車控制。

魏大森提醒，使用機械式的助行器時須隨時留意地面狀況，並避免在斜坡或台階上使用。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1038期。

